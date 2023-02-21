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Bu gibi durumlar kombinin ömrünü kısaltabilir, hatta olası kazaların yaşanmasına sebebiyet verebilir. Her yıl düzenli olarak yoğuşmalı kombi bakımı yapmayı ya da yaptırmayı düşünüyorsanız içeriğimizin devamına göz atabilir, kombi bakımı ile ilgili bilinmesi gerekenleri inceleyebilirsiniz.

YOĞUŞMALI KOMBİ BAKIMI

Yoğuşmalı kombilerin çalışma sistemi, pek çok kişi tarafından merak edilen bir konudur. Yoğuşmalı kombiler, yanma sonucunda oluşan yüksek sıcaklıktaki atık gaz içerisindeki su buharının ortaya çıkan enerjisini tekrar kullanır. Bu enerji, yoğuşturulma teknolojisi ile ortaya çıkar. Yoğuşmalı kombiler, diğer kombilerin teknik parçalarına göre daha pahalı parçalar ile üretilir. Peki, yoğuşmalı ve diğer modellerin kombi bakımı nasıl yapılmalıdır?

Öncelikle kombinin sızdırmazlığı kontrol edilir.

Kombide zamanla oluşan tozlar temizlenmeli ve genel bir temizlik yapılmalıdır.

Sıcak su girişleri ve ısıtma durumu kontrol edilir.

Kombinin gaz ayarına göz atılır.

Ardından kart sisteminin ve elektronik kısımların kontrolü sağlanır.

Gaz kesme kontrolünü yaptıktan sonra kaloriferin ısı dönüşümü incelenir.

Kombi filtresi, yoğuşma su kabı ve kalorifer giriş hattı sırayla temizlenir.

Kombiye yapılacak tüm bakım işlemleri teknik servis tarafından yapılmalıdır. Kombinizin yetkili servisinden bakım için destek isteyin.

KOMBİ BAKIMI YAPILMAZSA NE OLUR?

Isınma ihtiyacını karşılayan kombiler, günümüzde her evde bulunmaktadır. Sürekli değiştirilme imkânı olmadığı için bakımının ve temizliğinin en doğru şekilde yapılması gerekir. Peki, kombi bakımı yapılmazsa ne olur ya da aksatılırsa ne gibi sonuçlar ortaya çıkar?

Gerekli bakımların aksatılması, kombinizin ömrünü ciddi oranda kısaltır.

Bakım yapılmadığı zaman, ilk alındığında gösterdiği performansı gösteremez.

Kombileriniz aniden bozulabilir ya da teknik arızaya geçebilir.

Doğalgaz faturası yüklü miktarda gelebilir.

Kombiyi yüksek ısıda yaksanız da yaşam alanınız yeterince ısınmayabilir.

KOMBİ ARIZALARI

“Kombi bakımında hangi işlemler yapılır?” sorusu mevcut probleme göre değişiklik gösterebilir. Bazı kombi arızaları bulunmaktadır. Kombinin gösterdiği arızaya göre yapılması gereken bazı işlemler vardır.

Kurulum Hatası : Kurulum hataları, genellikle kombinin takılma aşamasında yaşanan problemlerdir. Bu problemler kurulumun hemen ardından kendini gösterebilir.

: Kurulum hataları, genellikle kombinin takılma aşamasında yaşanan problemlerdir. Bu problemler kurulumun hemen ardından kendini gösterebilir. Yaz-Kış Modu : Kombi kullanımı yaz mevsiminde ve kış mevsiminde farklı modlarda çalışır. Eğer kombiniz yaz modunda kaldıysa ısınma problemi yaşanabilir.

: Kombi kullanımı yaz mevsiminde ve kış mevsiminde farklı modlarda çalışır. Eğer kombiniz yaz modunda kaldıysa ısınma problemi yaşanabilir. Su Basıncı Arızası : Kombilerin su basınç değeri değişiklik gösterse de çok ciddi farklar bulunmamaktadır. Ancak su basıncının ortalama 1.5 bar değerinde olması gerekir. Basıncın fazla olması ya da az olması gibi durumların önüne geçmek için kombi ekranındaki bar değerini sık sık kontrol edin.

: Kombilerin su basınç değeri değişiklik gösterse de çok ciddi farklar bulunmamaktadır. Ancak su basıncının ortalama 1.5 bar değerinde olması gerekir. Basıncın fazla olması ya da az olması gibi durumların önüne geçmek için kombi ekranındaki bar değerini sık sık kontrol edin. Donma: Açık ortamlarda kurulan kombi, soğuk havalarda donma riski ile karşı karşıya kalabilir. Don korumasının aktif olabilmesi için gaz vanasının ve elektrik sigortasının açık olduğundan emin olun çünkü sistem don korumasına ihtiyaç duyduğunda sıcaklığın minimuma düşene kadar yanmaya devam eder. Eğer yeteri kadar gaz ve elektrik olmazsa kombi kolayca donabilir. Bu gibi durumlar ile karşılaşmamak için kombinin kapalı bir alanda olması gerekmektedir.

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Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram