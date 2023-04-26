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Kolyos balığı uskumrugiller ailesine ait bir balık türüdür. Tadı ve görünüşüyle uskumruya da benzemektedir. Ülkemizde bolca bulunan kolyos balığı göçmen bir balık çeşididir. Kolyos balığı ülkemizde çiroz balığı olarak da adlandırılmaktadır. Besin değeri yüksek yağ oranı düşük olan kolyos sağlık açısından da pek çok fayda sağlamaktadır. Bu yazımızda sizler için kolyos balığı ile ilgili merak edilenleri araştırdık. Kolyos balığı nerelerde yaşar? Kolyos balığında hangi vitaminler bulunur? İşte kolyos balığı ile ilgili tüm merak edilenler…

Kolyos Balığı Nedir?

Kolyos balığı, Scombridae ailesine ait, pelajik ve göçmen bir balık türüdür. Genellikle Atlantik istavriti olarak da bilinen bu balık, hızlı hareket etmesi ve etinin lezzeti nedeniyle popüler bir deniz ürünüdür. Kolyos balıkları, zengin besin değerleri ve sağlık yararları ile ön plana çıkan bir balık türüdür. Bu balığın küçük olanlarına koloridya denilmektedir. Kolyoz balığı sıklıkla uskumru ile karıştırılmaktadır. Öyle ki kolyoz balığını tanımayanların ayırt etmesi oldukça güçtür. İki balığın arasındaki temel fark kolyoz balığının gözlerinin daha büyük ve ağzının ise daha uzun olmasıdır. Bir diğer fark ise kolyoz balığının şekil olarak daha yırtıcı gözükmesidir.

Kolyos Balığı Özellikleri Neler?

Kolyos balıkları, genellikle 20-50 cm arası uzunluğa sahiptirler. Vücutları fusiform ve aerodinamik şekildedir, sırtları mavi-yeşil ve karınları gümüş beyaz renkte olup, yanlarında karakteristik koyu dikey şeritler bulunur. Kolyos balıkları sürü halinde denizin yaklaşık 300 metre derinliklerinde yaşar. Kolyoz balığı hamsi, sardalya, istavrit ve çaça balığı ile beslenir. Gezici bir balık türü olan kolyosların üreme mevsimi ilkbahar aylarıdır. Su sıcaklığı 15-20 derece ulaştığında kolyoslar yumurtalarını bırakır. Dişi bir kolyos balığı 100 bin ila 400 bin arasında yumurta bırakır. Çevresel şartlara göre değişmekle birlikte 4-5 gün içerisinde yumurtadan kolyos yavruları çıkar. Ayrıntı bir bilgi olarak kolyos balıklarının yaşam süresi 18 yıl kadardır.

Kolyos Nerelerde Yaşar?

Kolyos balıkları, genellikle soğuk ve ılıman denizlerde yaşarlar. Kuzey Atlantik Okyanusu, Kuzey Denizi, Norveç Denizi ve Baltık Denizi gibi bölgelerde bulunan bu balıklar, ayrıca Akdeniz ve Karadeniz'de de yaşamlarını sürdürürler. Kolyoslar, yüzey ve orta derinliklerde yaşayarak, plankton, kabuklular ve küçük balıklarla beslenirler. Ülkemizde Marmara, Ege, Akdeniz ve Batı Karadeniz’de yaşamlarını sürdürürler.

Kolyos Balığı Vitaminleri

Kolyos balığının eti, yüksek protein ve sağlıklı yağ asitleri içeriğine sahiptir ve önemli miktarda vitamin ve mineral sunar. Aynı zamanda A, D ve E vitaminleri B1, B2, B3, B6 ve B12 vitaminleri açısından oldukça zengindir. Bunlara ek olarak fosfor, potasyum, magnezyum, selenyum ve çinko gibi değerli besin maddeleri içerir. Elbette zengin bir Omega 3 kaynağıdır.

Kolyos Balığının Faydaları

Kolyos balığının sağlık açısından birçok yarar sağlamaktadır. İşte kolyos balığının faydaları şunlardır:

Kolyos balığı içeriğindeki Omega 3 ile kalp hastalıklarına yakalanma riskini azaltır. Kardiyovasküler sistemin sağlıklı çalışmasına yardımcı olur.

Omega 3 aynı zamanda beyin fonksiyonlarının gelişimine katkı sunar.

Fosfor, kalsiyum ve magnezyum açısından zengin olan kolyos balıkları sağlıklı bir kemik gelişimini destekler.

İçerisindeki A ve D vitaminler, B6 ve selenyum ile bağışıklık sistemini destekler.

Kolyos balığında bulunan değerli Omega 3 yağ asitleri, E vitamini ve Selenyum ile cilt sağlığı desteklenir. Aynı zamanda yaşlanma belirtilerini azaltır.

Kolyos balığında bulunan B12 demir eksikliği olarak bilinen anemi rahatsızlığının belirtilerini azaltmaya yardımcı olur. Bunun yanında B12 sinir sistemi sağlığı için de olumlu etkilerde bulunur.

Kolyos balığı kalorisi düşük bir balık olduğu için diyet yapanların rahatlıkla tüketebileceği bir deniz ürünüdür.

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Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk