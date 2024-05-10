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        Haberler Dünya Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'dan, BM'ye çağrı: Gazze'de barış gücü kurulsun

        Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'dan, BM'ye çağrı: Gazze'de barış gücü kurulsun

        İsrail'le diplomatik ilişkileri kesen Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, sosyal medyadan Birleşmiş Milletler'e yaptığı çağrıda Gazze'de barış gücü kurulmasını istedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2024 - 21:08 Güncelleme: 10.05.2024 - 21:08
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        "Gazze'de barış gücü kurulsun"
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        Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) Gazze'de barış gücü kurulması için çağrıda bulundu.

        Petro, X sosyal medya hesabından, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına dikkati çekerek, "BM Güvenlik Konseyi, Gazze'de barış gücü kurulmasını derinlemesine düşünmeye başlamalı. (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu, soykırımı durdurmayacak. Bu da onun hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin yakalama kararını gerektiriyor." ifadesini kullandı.

        BM Genel Kurulu, Filistin'in BM üyeliğinin tekrar görüşülmesi ve bu ülkeye bazı ilave haklar tanınmasını talep eden karar tasarısını kabul edilmesine ilişkin Petro, şu değerlendirmede bulundu:

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        "Filistin'in BM'de tam üyeliğinin desteklenmesi için ilk öneri bizim tarafımızdan sunulmuştu. Latin Amerika ülkelerinin çoğu bu öneriyi destekledi. Daha sonra Latin Amerika, Afrika ve Arap Ligi ile fikir birliğine vardı."

        TASARI 143 EVET OYUYLA KABUL EDİLDİ

        BM Genel Kurulu'nda bugün yapılan oylamada, Filistin'in BM üyeliğinin BM Güvenlik Konseyi'nde tekrar görüşülmesi ve gözlemci statüsünde olan Filistin'e bazı ilave haklar tanınması talep edilen karar tasarısı kabul edildi.

        Filistin tasarısı BM'de onaylandı
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        Türkiye'nin yanı sıra yaklaşık 80 ülkenin ortak sunucusu olduğu karar tasarısı, 193 üyeli BM Genel Kurulu'nda 143 "evet" oyuyla kabul edildi. Tasarı 25 "çekimser" oy alırken aralarında ABD, Arjantin, Papua Yeni Gine, Çekya ve Macaristan'ın bulunduğu 9 ülke "hayır" oyu kullandı.

        Kararda, "Filistin'in BM Şartı'nın 4. maddesi uyarınca BM'ye üyelik kriterlerini yerine getirdiği ve bu nedenle BM'ye üye olarak kabul edilmesi" gerektiğine dikkati çekildi.

        Filistin, 2011'de de BM'ye tam üyelik başvurusu yapmış ancak BMGK'de gereken desteği alamamıştı. Filistin 2012 yılında BM'de "daimi gözlemci statüsüne" kavuşmuştu.

        KOLOMBİYA, İSRAİL'LE DİPLOMATİK İLİŞKİLERİ KESTİ

        Cumhurbaşkanı Petro, 1 Mayıs'taki açıklamasında, Gazze'de Filistin halkına yönelik devam eden saldırıları nedeniyle İsrail ile diplomatik ilişkilerin kesileceğini duyurmuştu.

        Kolombiya Dışişleri Bakanlığı bundan iki gün sonra Gazze'de Filistin halkına yönelik devam eden saldırıları gerekçe göstererek İsrail ile diplomatik ilişkileri kestiğini resmen açıklamıştı.

        *Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir.

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        #Kolombiya
        #israil
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