Kolesterolü düşürmek için uzmanların tavsiye ettiği 4 altın kural

NEDEN KOLESTEROLÜNÜZ HAKKINDA ENDİŞE DUYMALISINIZ?

Kolesterol kalp hastalığı ve felç riskini etkileyen iki ana gruptan oluşur. Her iki tip kolesterol de kan dolaşımında lipoprotein adı verilen moleküllerin içinde taşınır.

LDL KOLESTEROL NEDİR?

Kolesterol türlerinden birisi olan LDL için genellike kötü kolesterol tabiri kullanılır. Bu lipoprotein, kolesterolü karaciğerden alarak vücuttaki hücrelere taşır. Kandaki yüksek LDL kolesterol seviyeleri damarlarda plak birikmesine neden olur ve bu durum kalp hastalığı ya da felçi riskini artırabilir.