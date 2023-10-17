Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Sağlık
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Genel Sağlık
        Anne ve Çocuk
        Kalp Sağlığı
        Beslenme
        Kanser
        Cinsel Sağlık
        Estetik Cerrahi
        Tüm Haberler
        Haberler Sağlık Kolesterolü düşürmek için uzmanların tavsiye ettiği 4 altın kural

        Kolesterolü düşürmek için uzmanların tavsiye ettiği 4 altın kural

        Kan tahlili yaptırdıktan sonra kolesterolünüzün yüksek olduğunu hep görüyor olabilirsiniz. Kolesterolünüzü düzenli olarak kontrol altına almak için uygulamanız gereken birkaç altın kural var. Sağlıklı beslenmenin yanında uygulayacağınız bu takviyeler gözle görülür fark yaratabilir

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.10.2023 - 15:53 Güncelleme: 17.10.2023 - 15:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          NEDEN KOLESTEROLÜNÜZ HAKKINDA ENDİŞE DUYMALISINIZ?

          Kolesterol kalp hastalığı ve felç riskini etkileyen iki ana gruptan oluşur. Her iki tip kolesterol de kan dolaşımında lipoprotein adı verilen moleküllerin içinde taşınır.

          LDL KOLESTEROL NEDİR?

          Kolesterol türlerinden birisi olan LDL için genellike kötü kolesterol tabiri kullanılır. Bu lipoprotein, kolesterolü karaciğerden alarak vücuttaki hücrelere taşır. Kandaki yüksek LDL kolesterol seviyeleri damarlarda plak birikmesine neden olur ve bu durum kalp hastalığı ya da felçi riskini artırabilir.

        • 2

          HDL KOLESTEROL NEDİR?

          İyi kolesterol olarak bilinen HDL, fazla kolesterolün kan dolaşımından uzaklaştırılmasına yardımcı olur ve lipoproteinleri geri karaciğere ileterek atılmasını sağlar. Yüksek HDL kolesterol seviyesi kalp hastalığı ve felç riskinin azalmasıyla ilişkilendirilir.

        • 3

          BİRİNCİ ALTIN KURAL "LİF"

          Beslenme yoluyla LDL kolesterolünüzü düşürmek istiyorsanız tüketmeniz gereken en önemli gıdalardan birisi lifli yiyecekler. Lifler, bağırsaklarda jel benzeri bir madde oluşturur. Bu jel yapılı madde, kolesterol moleküllerine bağlanır ve kan dolaşımına karışmasını önler. Böylece kolesterol dışkı yoluyla atılır.

        • 4

          Lifli gıdalar, meyveler, sebzeler, yulaf, arpa, fasulye ve mercimek gibi yiyeceklerin içerisinde bol miktarda bulunur. Aynı zamanda piyasada çok miktarda lif takviyesi bulunur.

        • 5

          İKİNCİ ALTIN KURAL "PROBİYOTİKLER"

          Kolesterol düşürücü olarak bilinen probiyotikler çeşitli özellikleri sayesinde kolesterolü gerçekten aşağı çekebiliyor. 2018 yılında yapılan bir çalışmada bilim insanları 32 araştırmanın sonucunu bir araya topladı ve analiz etti.

        • 6

          Analiz sonucunda probiyotik kullanan kişilerin toplam kolesterol düzeylerinin yüzde 13 oranında azaldığını görüldü. Probiyotikler günümüzde gıdaların yanı sıra kapsül veya toz halinde de günlük olarak tüketilebiliyor.

        • 7

          ÜÇÜNCÜ ALTIN KURAL "KIRMIZI PİRİNÇ MAYASI"

          Kolesterolü düşürmek için kullanılan yöntemlerden birisi olan kırmızı pirinç mayası özellikle Asya ve Avrupa ülkelerinde tamamlayıcı tedavi yöntemi olarak sıklıkla uygulanıyor. Kapsül formunda bulunan kırmızı pirinç mayası diğer tavisye edilen ürünlere göre daha az etkili.

        • 8

          DÖRDÜNCÜ ALTIN KURAL "DİYET VE TAKVİYELER TEK BAŞINA YETERLİ DEĞİL"

          Kolesterolü düşürmek için tavsiye edilen takviyelerin hepsi doktor kontrolü altında kullanılmalı. Tek başına uygulayacağınız diyet değişiklikleri yeterli gelmeyebilir. Tüm bunlarla beraber sigarayı azaltmak, stres seviyesini kontrol etmek ve düzenli egzersiz yapmak kolesterol seviyesini düşürmek için önemli rol oynayan etkenlerden birisi.

          Kaynak: Science Alert

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Yunanistan'daki kanlı pusuda detaylar netleşti!
        Yunanistan'daki kanlı pusuda detaylar netleşti!
        Takside çocuk tacizine istenen ceza belli oldu!
        Takside çocuk tacizine istenen ceza belli oldu!
        Milli Takım'dan ayrılık sürecini anlattı
        Milli Takım'dan ayrılık sürecini anlattı
        Hacettepe'de yaşandı! 'Acil'de bıçakla saldırdı!
        Hacettepe'de yaşandı! 'Acil'de bıçakla saldırdı!
        İsrail hükümetinden Gigi Hadid'e cevap
        İsrail hükümetinden Gigi Hadid'e cevap
        İşte İstanbul’daki yabancı uyruklu abone sayısı
        İşte İstanbul’daki yabancı uyruklu abone sayısı
        Zaniolo aklanıyor mu?
        Zaniolo aklanıyor mu?
        Konut fiyatları dolar bazında 2 ay aradan sonra yükseldi
        Konut fiyatları dolar bazında 2 ay aradan sonra yükseldi
        Ataman'dan Wilbekin ve Larkin sözleri!
        Ataman'dan Wilbekin ve Larkin sözleri!
        "Kulüpler sürekli günah keçisi arıyor!"
        "Kulüpler sürekli günah keçisi arıyor!"
        Hamas, kaçırdığı İsrailli genci paylaştı
        Hamas, kaçırdığı İsrailli genci paylaştı
        Oğlunu öldürüp sulama kanalına atmıştı! O babaya tahrik indirimi!
        Oğlunu öldürüp sulama kanalına atmıştı! O babaya tahrik indirimi!
        "Profesyonel ilişkimizi durdurduk"
        "Profesyonel ilişkimizi durdurduk"
        Burun dolgusuna karşı uyarı: Körlüğe neden olabilir
        Burun dolgusuna karşı uyarı: Körlüğe neden olabilir
        Yarına dikkat! Sağanak ve fırtına uyarısı
        Yarına dikkat! Sağanak ve fırtına uyarısı
        Derbide koz Aboubakar!
        Derbide koz Aboubakar!
        Habertürk Anasayfa