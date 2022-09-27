KOLANIN İÇİNDE BÖCEK VEYA BÖCEK KANI VAR MI?

En çok sorulan başka bir soru da bu. İlk önce iddiaları inceleyelim.

Cochineal isimli bir böcekten elde edilen karmin isminde bir renklendirici, gıdadan, tekstile birçok sektörde kullanılıyor. Bu böceğin, kolanın renklendirilmesinde ana malzeme olduğu iddia edilmişti.

Diğer kola markalarından bir açıklama gelmedi ancak Coca-Cola bir açıklama yaptı.

Coca-Cola, kolaya rengini veren maddenin böcek değil renklendirici karamel olduğunu açıkladı. Hatta 2011 yılında resmî bir rapor bile aldı. Yani hayır, kolaya rengini veren şey böcek değil.