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Kolada böcek var mı yok mu? Kola hakkında dolaşan şehir efsaneleri

Kola hakkında bugüne dek birçok şehir efsanesi duyduk. Peki, bunların kaçı gerçek? İşte, severek içilen kola hakkında merak edilen cevaplar...

27.09.2022 - 11:18 | Güncelleme: ABONE OL

  • Tüm dünya tarafından sevilerek tüketilen kola hakkında birçok şehir efsanesi dolaşıyor; kolanın rengi böceklerden mi geliyor, kolanın formulü gizli mi?

    Bu yazıda, kolayı ele alacağız ve duyduklarımız şehir efsanesi mi yoksa gerçek mi bunu inceleyeceğiz.

  • KOLANIN FORMÜLÜ GİZLİ Mİ TUTULUYOR?

    Kolanın herkese açıklanan bir formülü var. Her firma kendince kolayı yorumluyor. Hatta ülkelerin kola anlayışı bile birbirinden farklı.

    Ancak; hep duyduğumuz "gizli formül" efsanesi ise doğru! 

    Coca-Cola markası, kendine has kolasına tadını veren formülü gizli tutuyor. Hatta bu formulü bilenler birkaç çalışan ve yönetici.

    Daha önce formulün bulunduğu iddia edilse de şirket bu iddiaları hiçbir zaman doğrulamadı.

  • KOLANIN İÇİNDE BÖCEK VEYA BÖCEK KANI VAR MI?

    En çok sorulan başka bir soru da bu. İlk önce iddiaları inceleyelim.

    Cochineal isimli bir böcekten elde edilen karmin isminde bir renklendirici, gıdadan, tekstile birçok sektörde kullanılıyor. Bu böceğin, kolanın renklendirilmesinde ana malzeme olduğu iddia edilmişti.

    Diğer kola markalarından bir açıklama gelmedi ancak Coca-Cola bir açıklama yaptı.

    Coca-Cola, kolaya rengini veren maddenin böcek değil renklendirici karamel olduğunu açıkladı. Hatta 2011 yılında resmî bir rapor bile aldı. Yani hayır, kolaya rengini veren şey böcek değil. 

  • HER KOLANIN NEDEN FARKLI BİR TADI VAR?

    Her kola firmasının kendine ait bir kola tarifi var. Markalar kola yapımında farklı malzemeler kullanılıyor. Portakal, misket limonu ve limon ve küçük Hindistan cevizi türü baharatlar, her kola tadını birbirinden ayıran şeyler. 

  • KOLA NEYDEN YAPILIYOR?

    Kola; botanikte, "Cola Acuminata" olarak geçen ağacın meyvelerinden yapılır. Bitkinin içecek haline getirilmesine ise kola denir. Bu meyve tohumunun kırmızı bir suyu vardır.

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