Koita ve Tırpan yeniden Kasımpaşa'da

Kasımpaşa'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "2019-2021 yılları arasında Kasımpaşamızın formasını giyen Mickael Tırpan yeniden Kasımpaşamızda. Yeni transferimiz Mickael Tırpan, sağlık kontrollerin ardından Turgay Ciner Spor Kompleksimizde düzenlenen imza töreninde kendisini Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı" denildi.

Öte yandan Fode Koita için ise "Kaldığımız yerden devam! Kasımpaşamıza hoş geldin Koita" ifadeleri kullanıldı.