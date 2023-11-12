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        Haberler Televizyon Kod Adı Kırlangıç oyuncuları: TRT 1 Kod Adı Kırlangıç dizisi konusu ve oyuncu kadrosu

        Kod Adı Kırlangıç oyuncuları: TRT 1 Kod Adı Kırlangıç dizisi konusu ve oyuncu kadrosu

        TRT 1 ekranlarının yeni dizisi Kod Adı Kırlangıç 1. bölümüyle 12 Kasım günü yayın hayatına başlıyor. Teknoloji meraklısı çocukların heyecan dolu hikayelerini konu alan dizinin başrollerinde Serkan Şenalp, Gizem Arıkan, Korhan Herduran ve çocuk oyuncular yer alacak. İşte, Kod Adı Kırlangıç dizisi konusu ve oyuncu kadrosu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.11.2023 - 17:24 Güncelleme: 12.11.2023 - 17:24
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        • 1

          Yapımını Zera Medya'nın üstlendiği Kod Adı Kırlangıç'ın yönetmen koltuğunda ise Emir Khalilzadeh oturuyor. Komedi ve teknoloji sahneleriyle her yaştan izleyicinin ilgisini çekmeye aday olan dizi 12 Kasım Pazar itibarıyla başlıyor. Peki, Kod Adı Kırlangıç dizisi oyuncuları kimler, konusu ne? İşte, konuya ilişkin detaylar...

        • 2

          KOD ADI KIRLANGIÇ DİZİSİ KONUSU

          Aynı mahallede yaşayan çocukların ortak merakı teknolojidir. Drone tasarlamak için bir araya gelen çocuklara yardım edenler de olur, onları engellemeye çalışan kötüler de...

        • 3

          KOD ADI KIRLANGIÇ DİZİSİ OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ

          Yiğit Efe - Ali Kayra Gürel

          Zeynep - Elif Kurtaran

          Tonguç - Göktuğ Yıldırım

          Bilge - Ayşegül Kopartan

          Bilgin - Ömer Erkan Özhan

          Müge - Damla Nida Kurtaran

          Şahin - Musa Özgeç

          Selim - Serkan Şenalp

          Sevgi - Gizem Arıkan

          Aspar - Korhan Herduran

        • 4

          Kasap Hasret - Zeynep Kankonde

          Bakkal Kamil - Ayhan Taş

          Manav Şevket - Cemil Şahin

          Ayşe Anneanne - Mine Teber

          Girişimci Hüseyin - Eray Kaman

          Letafet - Ferzan Hekimoğlu

          Arzu - Deniz Haddad

          Ahmet Mithat - Cengiz Güleryüz

          Asuman - Funda Cansever

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
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