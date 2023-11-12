Kod Adı Kırlangıç oyuncuları: TRT 1 Kod Adı Kırlangıç dizisi konusu ve oyuncu kadrosu
TRT 1 ekranlarının yeni dizisi Kod Adı Kırlangıç 1. bölümüyle 12 Kasım günü yayın hayatına başlıyor. Teknoloji meraklısı çocukların heyecan dolu hikayelerini konu alan dizinin başrollerinde Serkan Şenalp, Gizem Arıkan, Korhan Herduran ve çocuk oyuncular yer alacak. İşte, Kod Adı Kırlangıç dizisi konusu ve oyuncu kadrosu
- 1
Yapımını Zera Medya'nın üstlendiği Kod Adı Kırlangıç'ın yönetmen koltuğunda ise Emir Khalilzadeh oturuyor. Komedi ve teknoloji sahneleriyle her yaştan izleyicinin ilgisini çekmeye aday olan dizi 12 Kasım Pazar itibarıyla başlıyor. Peki, Kod Adı Kırlangıç dizisi oyuncuları kimler, konusu ne? İşte, konuya ilişkin detaylar...
- 2
KOD ADI KIRLANGIÇ DİZİSİ KONUSU
Aynı mahallede yaşayan çocukların ortak merakı teknolojidir. Drone tasarlamak için bir araya gelen çocuklara yardım edenler de olur, onları engellemeye çalışan kötüler de...
- 3
KOD ADI KIRLANGIÇ DİZİSİ OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ
Yiğit Efe - Ali Kayra Gürel
Zeynep - Elif Kurtaran
Tonguç - Göktuğ Yıldırım
Bilge - Ayşegül Kopartan
Bilgin - Ömer Erkan Özhan
Müge - Damla Nida Kurtaran
Şahin - Musa Özgeç
Selim - Serkan Şenalp
Sevgi - Gizem Arıkan
Aspar - Korhan Herduran
-
- 4
Kasap Hasret - Zeynep Kankonde
Bakkal Kamil - Ayhan Taş
Manav Şevket - Cemil Şahin
Ayşe Anneanne - Mine Teber
Girişimci Hüseyin - Eray Kaman
Letafet - Ferzan Hekimoğlu
Arzu - Deniz Haddad
Ahmet Mithat - Cengiz Güleryüz
Asuman - Funda Cansever