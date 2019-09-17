17 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Koçtaş Genel Müdürü Alp Önder Özpamukçu, “Perakendede hacimler enflasyonun bir parça altında kaldı. Gıda perakendesi enflasyonu yakalamış gibi duruyor, kozmetik tarafı enflasyonu yakalayıp bir miktar üzerine çıktı, bizim tarafta enflasyonu yakalamama gibi durum var. Burada da bir miktar hacim düşüklüğü gözüküyor” diye konuştu. Koçtaş’ın dijital dönüşüm sürecine ilişkin Koçtaş Kampüs’te düzenlenen toplantıda konuşan Özpamukçu, “Önümüzdeki çeyrekte toparlanma olacağını öngörüyorum” dedi.
Aynı zamanda Türkiye Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı da olan Özpamukçu,Koçtaş’ın bu dönemde enflasyonun bir parça altında kalsa da büyüme gösterdiğini ve dijital kanalların bunda etkili olduğunu belirterek, şu değerlendirmeyi yaptı: “Bu büyümeyi gösterirken ziyaretçi sayılarının azaldığını, ama gelen müşterinin daha fazla alışverişe döndüğünü gördüğümüz bir yıl. Sepetlerin enflasyonun biraz altında büyüdüğünü görüyoruz. Bu aydan itibaren müşteri sayısında toparlanma sinyallerini alıyoruz.”
YILDA 12 MİLYON MÜŞTERİ
Önder Özpamukçu, “Koçtaş.com.tr, Koçtaş mobil ve mağazalarımızdaki kiokslar dahil dijital kanallarımız, şu an Koçtaş’ın toplam cirosu içinde ikinci büyük mağazası konumunda. 2020 yılında geldiğimizde dijital kanallarımızın ciro bazında birinci mağazamız olmasını hedefliyoruz" dedi. Yılda 12 milyon müşteriye hizmet verdiklerini belirterek, “Yıllık ortalama 40 milyon TL’lik yatırım yapıyoruz. Geçen yıl dijitalleşme yolculuğunda bilgi teknolojilerine toplam yatırımımızın yüzde 40’ı gibi oldukça büyük bir oran ayırdık” diye konuştu.
Koçtaş Kartlı toplam müşteri sayılarının 8.8 milyon olduğunu aktaran Özpamukçu, “2019 yılı başından bugüne kadar 325 bin yeni müşterimizi Koçtaş Kartlı yaptık. Gerçekleşen ciromuzun yaklaşık yüzde 90’ı Koçtaş Kart ile yapıldı” dedi. Özpamukçu, 2024’te 6 bölgede, 47 ilde, 440’a yakın mağaza ve 5 bin çalışana ulaşmayı hedeflediklerini söyledi.
Toplantıya katılan Koçtaş Pazarlama ve Dijital Kanallardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ebru Darip ise 31 Ağustos itibarıyla koctas.com.tr yıl boyunca tekil ziyaretçi sayısının 24.5 milyon olduğunu aktararak, “Koçtaş uygulamasını indirenlerin sayısı 300 bin olarak gerçekleşti. Hızlı sipariş ekranlarımız kiosklar ilk 8 ayda yüzde 243 büyürken, koctas.com.tr ve Koçtaş uygulaması ise ilk 8 ayda yüzde 115’lik bir büyüme gösterdi” ifadelerini kullandı.
Koçtaş Bilgi Teknolojileri ve Ar-Ge Direktörü Uğur Serkan Taşkın da yapay zeka ve makine öğrenmesi gibi teknolojilerin devreye girmesiyle müşteriler için çoklu kanal altyapısı, fişsiz iade, Ustabilir mobil uygulaması, ücretsiz Wi-Fi gibi teknolojileri hayata geçirdiklerini dile getirdi.
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