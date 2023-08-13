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        Haberler Futbol 1. Lig Manisa FK Kocaelispor: 0 - Manisa FK: 2 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Kocaelispor: 0 - Manisa FK: 2 | MAÇ SONUCU

        Trendyol 1. Lig ilk hafta maçında Manisa FK, Kocaelispor'u 2-0 mağlup etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2023 - 00:15
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        Manisa FK, Kocaelispor'u 2 golle geçti!
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        Trendyol 1. Lig ilk hafta maçında Manisa FK, Kocaelispor ile karşılaştı.

        Kocaeli Stadyumu'nda oynanan maçı Manisa FK 2-0 kazandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 64 ve 90+8. dakikalarda Sandro Lima kaydetti.

        Bu sonuçla birlikte Manisa FK yeni sezona galibiyetle başladı.

        Ligin bir sonraki haftasında Manisa, Keçiörengücü'nü konuk edecek. Kocaelispor ise Eyüpspor deplasmanına gidecek.

        Stat: Kocaeli

        Hakemler: Ömer Faruk Turtay, Kemal Mavi, Sezgin Çınar

        Kocaelispor: Harun Tekin, Mehmet Yılmaz, Yusuf Abdioğlu, Yalçın Kılınç, Atila Turan, Mesut Can Tunalı (Dk. 46 Amaral), Fofana, Yusuf Cihat Çelik (Dk. 65 Yusuf Emre Gültekin), Candeias, Cem Ekinci (Dk. 65 Kouakou), Atabey Çiçek (Dk. 85 Okan Eken)

        Manisa FK: Alperen Uysal, Oğuzhan Berber, Ayberk Karapo, Graovac, Kaan Kanak, Diallo (Dk. 74 Doğukan Emeksiz), Tugay Kacar (Dk. 79 Gakpa), Burak Altıparmak (Dk. 88 Domgjonas), Kerim Frei (Dk. 88 Tabla), Oğuz Gürbulak, Lima

        Goller: Dk. 64 ve 90+8 Lima (Manisa FK)

        Sarı kart: Dk. 27 Yusuf Abdioğlu (Kocaelispor)

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