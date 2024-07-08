Kocaeli ve Antalya'da kaçak yapılarla mücadele: 11 ev yıkıldı

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Kocaeli'nin Kartepe ilçe sınırlarında kaçak yapılaşmanın önüne geçilmesi, mevzuata uygun, planlı ve sağlıklı kentsel yapılaşmanın sağlanması hedefiyle kontrol ve denetimler devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, mevzuata aykırı yapılar tespit edildiğinde yasal sürecin ardından yıkım işleminin gerçekleştirildiği hatırlatıldı.

Açıklamada, "Yasal süreci tamamlayan Kartepe Belediyesi Yapı Kontrol, Fen İşleri ve Zabıta müdürlükleri ile jandarma ekipleri, alınan önlemler sonrasında Uzuntarla Mahallesi SEKA Kamp çevresinde bulunan, kaçak olduğu tespit edilen 11 bungalov ve benzeri yapının yıkımını gerçekleştirdi. Kararlılıkla sürdürdüğümüz kaçak yapıyla mücadelemiz düzenli olarak devam etmektedir. Vatandaşlarımızın da hepimizin geleceğini ilgilendiren bu önemli konuda duyarlı olmalarını rica ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

ANTALYA'DA AKSU ÇAYI KENARINDAKİ KAÇAK YAPILARIN YIKIMINA BAŞLANDI Antalya'da da Aksu Çayı kenarına kaçak yapılan konteynerlerin kaldırılması için Aksu Belediyesince verilen bir haftalık süre sona erdi. Harekete geçen zabıta ekipleri, Çevik Kuvvet polislerinin de desteği ile kaçak konteyner ve demir yığınlarının iş makinesi yardımıyla kaldırılmasını sağladı. Bu arada, birçok kişi yürütmeyi durdurma kararını göstererek, kendilerine daha fazla zaman verilmesini istedi.

"100'ÜN ÜZERİNDE İŞGAL VAR" Aksu Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik, yaptığı açıklamada, "Yürütmeyi durdurma kararları bizim için önemli değil, birkaç gün daha süre vereceğiz. 100'ün üzerinde bir işgal var. Bir bölümünü kaldırdık. 'Denizler Halkındır' projesi kapsamında temizlik çalışması yapılıyor. Tekne bağlama iskelelerine dokunmayacağız." ifadesini kullandı.

CİMER'E ŞİKAYETLER ARTTI Çelik, konuya ilişkin CİMER'e yapılan çok sayıda şikayet olduğunu kaydetti.​​​​​​​