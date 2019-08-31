Kaza; 01.30 sıralarında Kocaeli'nin Derince ilçesinde, TEM Otoyolu İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sürücüsünün adı belirlenemeyen 34 SEC 69 plakalı otomobil, seyir halinde makas atarak ilerlediği esnada önündeki K.O. idaresindeki 34 PBF 69 dorse plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle parçalanan otomobil bariyerlere çarparak durabilirken araçtaki adı öğrenilemeyen sürücü ve yanındaki M.İ. ağır yaralandı.

PARAMPARÇA OLAN OTOMOBİLDEKİ 2 KİŞİ AĞIR YARALANDI

Kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 Acil Yardım ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekiplerince araçtan çıkarılan yaralılar ambulansa alındı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan ağır yaralı sürücü ve yanındaki M.İ., ambulanslarla Seka Devlet ile Derince Eğitim ve Araştırma Hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis kaza hakkında inceleme başlattı.

Öte yandan kaza nedeniyle TEM Otoyolu İstanbul istikameti yaklaşık yarım saat ulaşıma kapalı kaldı. Kapanan yolda araçlarından inen bazı sürücüler ise kaza yapan aracın başında canlı yayın yaparak özçekim yaptı. Durumu fark eden polis ekipleri sürücüleri uyararak araçlarına binmelerini sağladı.

KAZADA KAPANAN YOLDA UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU

Kaza nedeniyle duran trafikte ise uzun araç kuyrukları oluştu. Yaklaşık yarım saat trafiğe kapanan yolda oluşan kilometrelerce araç kuyruğu havadan görüntülendi.