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        Haberler Gündem Güncel Kocaeli Gebze'de fabrika yangını! - Son dakika haberi | Son dakika haberleri

        Kocaeli Gebze'de fabrika yangını!

        Kocaeli Gebze'de bir palet fabrikasında yangın çıktı. Alevlere itfaiye ekipleri tarafında müdahale ediliyor

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.06.2024 - 14:31 Güncelleme: 12.06.2024 - 14:31
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        Kocaeli Gebze'de fabrika yangını!
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        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan bir palet fabrikasında yangın çıktı.

        İHA'nın haberine göre alevlerin sardığı fabrika için Kocaeli ve İstanbul'dan takviye itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.

        ALEVLER GÖKYÜZÜNÜ SARDI

        Yangın Gebze Balçık'ta bulunan bulunan bir palet fabrikasında meydana geldi. 13.30 sıralarında fabrikadan yükselen dumanları fark eden çalışanlar hemen itfaiye ekiplerine haber verdi.

        Yükselen dumanlar bölgenin her yerinden görünürken, yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına müdahale sürüyor.

        Fotoğraflar: AA

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