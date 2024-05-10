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        Haberler Ekonomi Teknoloji Bilişim Kocaeli'de "Yapay Zeka ve İnsanlığın Geleceği: Fırsatlar ve Tehditler Çalıştayı" başladı - Teknoloji Haberleri

        Kocaeli'de "Yapay Zeka ve İnsanlığın Geleceği: Fırsatlar ve Tehditler Çalıştayı" başladı

        Kocaeli Bilim Merkezi'nde düzenlenen çalıştayın açılışında konuşan Vali Seddar Yavuz, Kocaeli'nin, bilim, sanayi ve teknoloji üssü, bilişim, inovasyon ve AR-GE'nin başkenti olduğunu söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2024 - 17:13 Güncelleme: 10.05.2024 - 17:13
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        Yapay Zeka ve İnsanlığın Geleceği Çalıştayı başladı
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        Kocaeli'nin orta ve yüksek teknoloji kullanan ve üreten bir yapısı bulunduğunu, sınırlarında Bilişim Vadisi, Togg, TÜBİTAK gibi önemli kurumların yer aldığını aktaran Yavuz, "Bu çalıştayın Kocaeli'de yapılması tesadüf olarak nitelendirilemez. Dünyada akan kan ve gözyaşını durduracaksak süslü kavramların arkasına saklanmış zalimlerle mücadele edeceksek bilim, sanayi ve teknolojiye özellikle dijitalleşmeye çok daha fazla değer atfetmemiz gerekiyor." diye konuştu.

        Cihannüma İşbirliği ve Dayanışma Derneği Başkanı Rıza Yorulmaz da yapay zekanın, iyi ve doğru kullanılması gereken bir gerçeklik olduğunu kaydetti.

        Çalıştayda yaygınlaşan ve hayatın bir parçası haline gelen bu akımın sunduğu fırsatları ve olası tehditlerin iyi analiz edilmesi gerektiğini vurgulayan Yorulmaz, sorunlara karşı çözüm teklifleri hazırlamaya gayret ettiklerini anlattı.

        YAPAY ZEKANIN TÜM BOYUTLARI DEĞERLENDİRİLDİ

        Çalıştayın açılışına, Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Bozkurt, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Hasan Aydınlık, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) Genel Sekreteri Mustafa Çöpoğlu, Teknik Elemanlar Derneği (TEKDER) Genel Başkanı Nurdoğan Öztürk, AK Parti İl Başkanı Şahin Talus, bürokratlar, akademisyenler, özel sektör temsilcileri ile davetliler katıldı.

        Valilik, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, KOÜ, Cihannüma İşbirliği ve Dayanışma Derneği, TEKDER, MARKA, Kocaeli Kent Konseyi işbirliğinde düzenlenen çalıştayda, akademisyen, bürokrat ve özel sektör temsilcilerinin yer aldığı 130 katılımcı, yapay zekayı tüm yönleriyle ele alacak.

        Yapay zekanın kavramsal ve felsefi, teknoloji, AR-GE ve mühendislik, savunma ve ulusal güvenlik, eğitim ve istihdam, liderlik, yönetişim, kalite ve verimlilik ile etik, hukuki ve sosyolojik boyutlarının değerlendirileceği çalıştay, yarın sona erecek.

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