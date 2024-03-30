Kocaeli'nin Derince ilçesinde, tadilat yapılan evde çöken duvarın altında kalan Muhammed Enes Kahya (14), hayatını kaybetti.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Tadilat yapılan dairede duvar çökerken, Muhammed Enes Kahya, altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarılan ve durumu ağır olan Kahya, sağlık ekiplerince Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.