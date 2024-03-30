Kocaeli'de tadilat yapılan evde çöken duvarın altında kalan çocuk kurtarılamadı
Kocaeli'nin Derince ilçesinde kahreden kaza! 3 katlı binanın tadilat yapılan dairesinde duvar çöktü. Meydana gelen kazada 14 yaşındaki Muhammed Enes Kahya, kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti
Kocaeli'nin Derince ilçesinde, tadilat yapılan evde çöken duvarın altında kalan Muhammed Enes Kahya (14), hayatını kaybetti.
BİNANIN GİRİŞ KATINDA MEYDANA GELDİ
Olay, saat 16.30 sıralarında Derince ilçesi Çenedağ Mahallesi Kirman Sokak üzerindeki 3 katlı binanın giriş katında meydana geldi.
OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ
Tadilat yapılan dairede duvar çökerken, Muhammed Enes Kahya, altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarılan ve durumu ağır olan Kahya, sağlık ekiplerince Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Tedaviye alınan talihsiz çocuk, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.