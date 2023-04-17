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Kocaeli'de motokurye, pompalı tüfekli saldırıda yaralandı

Kocaeli'de yemek siparişini götürdüğü adreste pompalı tüfekli saldırıya uğrayan motokurye yaralandı

Giriş: 17.04.2023 - 00:43 | Güncelleme: ABONE OL
Kocaeli'de motokurye, pompalı tüfekli saldırıda yaralandı
Motokurye, pompalı tüfekli saldırıda yaralandı
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DHA

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde S.Ö. isimli motokurye, çalıştığı restorana verilen yemek siparişini götürdüğü adreste kendisini bekleyen 4 kişiden birinin pompalı tüfekle ateş açması sonucu yaralandı.

Şüpheliler olay yerinden kaçarken, yaralı kurye hastanede tedaviye alındı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA'nın haberine göre olay, dün akşam saatlerinde Çayırova ilçesine bağlı Özgürlük Mahallesi, 222'nci Sokak üzerinde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen 4 kişi, bir restoranı arayarak yemek siparişi verdi. Restoranda kurye olarak çalışan Ö.S, siparişleri istenen adrese götürdü. Ö.S, burada kendisini bekleyen 4 kişinin arasından biri tarafından pompalı tüfekle saldırıya uğradı.

POMPALI TÜFEKLE VURULDU

Fotoğraf: İHA
Fotoğraf: İHA

Açılan ateş sonrası kalçasından yaralanan motokurye Ö.S. kanlar içerisinde yere yığıldı. 4 şüpheli ise olay yerinden koşarak kaçtı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı kurye, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Gebze Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ö.S'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken polis ekipleri kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Fotoğraf: AA
Fotoğraf: AA

Olay anı çevredeki bir güvenlik kamerasına yansırken, görüntülerde aldığı siparişi teslim etmek üzere motorunu stop ederek aşağıya inen kurye, kendisini bekleyen 4 kişiden birinin pompalı tüfekle saldırısına uğruyor. Görüntülerde şüphelilerin olay yerinden kaçması da yer alıyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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