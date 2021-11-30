Fırtınada çatıdan düştü, hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre, Muallimköy Mahallesinde bulunan bir iş yerinde çalışan Y.G, kuvvetli rüzgardan zarar gören çatıya çıktı.

Rüzgarın etkisiyle dengesini kaybederek çatıdan düşen Y.G, yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalesinin ardından yaralıyı özel bir hastaneye kaldırdı.

AA'nın haberine göre; kurtarılamayan Y.G'nin cenazesi, otopsi için adli tıp kurumuna gönderildi.