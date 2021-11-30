Türkiye'yi fırtına vurdu! AFAD bilançoyu açıkladı

AFAD'dan yapılan yazılı açıklamada, saat 20.30 itibarıyla İstanbul, Bursa, Bolu, Tekirdağ ve Yalova'da fırtına nedeniyle yaşananlara yer verildi.
AA'nın haberine göre; İstanbul'da hızı zaman zaman saatte 100 kilometre üzerine çıkan şiddetli rüzgar, çeşitli seviyede kazalara neden oldu. İstanbul 112 Acil Çağrı Merkezinden 1517 ihbar alındı. Olumsuz hava şartları nedeniyle 33 çatı uçtu, 192 ağaç devrildi. 236 tehlike arz eden parça, 52 trafik ışığı ve yön tabelası, 12 araç hasar gördü. 112 Sağlık Komuta Merkezinden İstanbul AFAD Müdürlüğüne iletilen bilgi çerçevesinde, olumsuzluklar nedeniyle 38 kişi yaralandı ve 4 kişi hayatını kaybetti.
Bursa'da 38 ağaç devrilmesi, 31 tehlike arz eden parça ihbarı, 21 çatı uçması, 6 tabela uçması ve 2 hasar tespit ihbarı olmak üzere toplam 98 olay meydana geldi.
Bolu'da şiddetli rüzgar nedeniyle Mudurnu ve Göynük ilçelerinde toplam 2 çatı uçtu.
Tekirdağ'da şiddetli rüzgar nedeniyle 1 ağaç devrilmesi, 2 direk devrilmesi, 4 çatı ve 1 tabela uçması olmak üzere toplam 8 olay meydana geldi.
Yalova'da 3 ağaç devrilmesi, 1 tehlike arz eden parça ihbarı, 2 çatı uçması, 1 çit devrilmesi ve 1 ekip talebi olmak üzere toplam 8 olay yaşandı.
MALTEPE'DE KARAYA OTURAN RO-RO GEMİSİ BATMAYA BAŞLADI
İstanbul Boğazı'nda etkili olan fırtına nedeniyle Maltepe açıklarında sürüklenerek karaya oturan RO-RO gemisi, gece saatlerinde fırtınanın etkisiyle yan yatarak batmaya başladı.
Alınan bilgiye göre, Türkiye bandıralı 808 groston ağırlığında 67 metre uzunluğundaki AYİŞ 1 adlı Ro-Ro gemisi, gece yarısından sonra fırtınanın etkisiyle yan yattı. Su alan gemi batmaya başladı. Geminin iskele ve baş tarafının suya gömüldüğü görüldü.
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