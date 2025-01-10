Yangın, saat 22.30 sıralarında Gebze ilçesine bağlı Mollafenari Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde meydana geldi.

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Elektrikli ev aletleri tamiratı yapılan, aynı zamanda depo olarak da kullanılan iş yerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin 1 saat süren müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak, söndürüldü. Yangında yaralanan olmazken, iş yerinde hasar oluştu.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.