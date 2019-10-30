30 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Kocaeli’de eşini baltayla vurarak öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Abdülhadi Hakan'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.
Caner Aktan’ın özel haberine göre, Abdülhadi Hakan (69),ilk eşini 1990 yılında öldürdükten sonra 16 yıl hapis cezası aldı. 2006 yılında tahliye olan Abdülhadi Hakan, cezaevindeki bir arkadaşına 5 bin lira başlık parası verdikten sonra arkadaşının kardeşi olan Ayşe Hakan ile evlendi. 2014 yılında ise ikinci eşi olan Ayşe Hakan'ı Kocaeli’deki evinin bahçesinde baltayla katletti.
İRAN'A KAÇTI İDDİASI
Olay sonrası kayıplara karışan Abdülhadi Hakan'ın İran’a kaçtığı iddia edildi. İran'da Abdülhadi Hakan isimli bir şahıs gözaltına alındı ancak o kişinin Kocaeli’de aranan cinayet zanlısı olmadığı ortaya çıktı. İran vatandaşı Abdülhadi Hakan serbest bırakıldı.
5 YIL SONRA YAKALANDI
Cinayetten 5 yıl sonra Van Jandarma Komutanlığı ekipleri, eşini baltayla öldürmekten aranan Abdülhadi Hakan'ın Muradiye ilçesinde olduğu ihbarı üzerine hareket geçti. Baltalı eş katili Hakan'ın, Şehit Mehmetbey Mahallesi'nde olduğunu belirlendi. Operasyon düzenleyen ekipler, zanlıyı boş arazide atıyla kaçmaya çalışırken yakaladı.Fotoğraf: DHA
TABANCA VE KALAŞNİKOF ÇIKTI
Abdülhadi Hakan'ın yapılan üst aramasında ruhsatsız tabanca ile 22 mermi ve atın eyer bölümünde kalaşnikof marka uzun namlulu silah ve bu silaha ait çok sayıda mermi ele geçirildi.
İLK DURUŞMADA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET
Van Kapalı Cezaevi'ne gönderilen Abdülhadi Hakan, Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya katıldı. Abdülhadi Hakan savunmasında, "Eşimle tartışmıştık. Kendisini yere doğru ittim. O da baltanın üzerine düştü" dedi.
Abdülhadi Hakan, kendini savunamayacak derecede yakın akrabayı kasten öldürme suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
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