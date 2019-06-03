03 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Kocaeli'de 2014 yılında eşini öldüren ve ardından İran'a kaçtığı iddia edilen Abdulhadi Hakan'la aynı ismi taşıyan İran vatandaşı Abdulhadi Hakan gözaltına alındı. İran vatandaşı Hakan'ın cinayet zanlısı olmadığ, sadece isim benzerliği olduğu belirlenince serbest bırakıldı.
Caner Aktan'ın haberine göre, cani koca vahşeti, 10 Temmuz 2014 tarihinde Kocaeli'nin merkez İzmit ilçesine bağlı Akmeşe köyünde meydana geldi. 1990 yılında ilk eşini öldüren Abdulhadi Hakan, 16 yıl cezaevinde yattıktan sonra 2006 yılında tahliye oldu. Cezaevindeki bir mahkum arkadaşına 5 bin lira başlık parası veren Abdulhadi Hakan, tahliye olduktan sonra arkadaşının kardeşi olan ve kendisinden 40 yaş küçük Ayşe Hakan ile evlendi.
OLAY YERİNDEN KAÇTI
Olay günü Abdülhadi Hakan, iddiaya göre daha önce de sürekli şiddet uyguladığı eşiyle kıskançlık yüzünden tartışmaya başladı. Hakan evinin bahçesinde bulunan baltayla eşine saldırdı. Kocaeli Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan Ayşe Hakan bir süre sonra akrabalarının bulunduğu Van'a gönderilerek Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesindeki tedavisine devam edildi. Ancak Ayşe Hakan 2 Aralık 2014 günü 6 aylık yaşam mücadelesini kaybetti.
İRAN'DA GÖZALTI İDDİASI
Cinayetten hemen sonra kayıplara karışan ve bir türlü bulunamayan Abdülhadi Hakan'ın İran'a kaçtığı iddia edildi. Abdülhadi Hakan için Interpol'e bilgi verildi. Abdulhadi Hakan'ın İran'da yakalandığı ve iadesi için işlemlerin başlatıldığı sırada ilginç bir gelişme yaşandı. İran'da gözaltına alınan Abdulhadi Hakan'ın farklı bir kişi olduğu, cinayetle ilgisi olmadığı belirlendi. Türkiye vatandaşı Abdulhadi Hakan ile İran vatandaşı Abdulhadi Hakan'ın isim benzerliği nedeniyle karışıklık yaşandığı anlaşılınca İran vatandaşı Abdulhadi Hakan serbest bırakıldı.
KIRMIZI BÜLTEN ÇIKARILDI
Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesinde "kasten öldürme", "kendini savunamayacak yakın akrabayı öldürme" suçlamasıyla görülen davada İran'da yaşanan karışıklığın düzeltilmesinin ardından Abdulhadi Hakan kakkında kırmızı bültenle yakalama kararı çıkartıldı.
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