Kocaeli'de Emre Aydın rüzgarı

İHA'nın haberine göre; Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ’Kocaeli Fuarı 53. Yıl Yaz etkinlikleri Türk pop-rock sanatçısı Emre Aydın’ın verdiği konserle devam etti.

Şarkıcı en sevilen şarkılarını Kocaeliler için söyledi. Konser öncesi alanı dolduran binlerce kişinin eşlik ettiği konserde Emre Aydın rüzgarı esti.

En sevilen şarkılarını Kocaeli sahnesinde seslendiren Emre Aydın, konser alanını dolduran binlerce kişiye teşekkür etti. Uzun süredir gelemediği Kocaeli’de olmaktan çok mutlu olduğunu belirten Aydın, konser sonunda kulise geçerek engelli bir hayranının ile hatıra fotoğrafı çektirdi.



