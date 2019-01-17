Ünlü rockçı Emre Aydın, Gökhan Çınar'ın hazırlayıp sunduğu 'Katarsis'in konuğu oldu.

Emre Aydın, 'Afilli Yalnızlık' şarkısının dönüm noktası olduğunu belirterek, müzik piyasasına girdiği dönemi anlattı: Müzik piyasasına girdiğim zamanki acemiliğim dışarıdan tarz olarak algılandı, sessizliğim bana artı katan bir imaja dönüştü.

'Afilli Yalnızlık' hayatımın dönüm noktasıdır, projeyi yürüten herkes bu albüme çok inandı. Ben bile albümün bu kadar kişiye ulaşacağını düşünmemiştim. Hala arkasında güçlü bir şekilde durduğum bir albümdür, ama biraz abartıldığını düşünüyorum.

"MADDİ DURUMUM PEK İYİ DEĞİLDİ"

Ünlü şarkıcı, müzik hayatına başlamadan önceki günleri hakkında, "Günde dört tane vesait değiştirip sonunu hiç görmediğim bir şeyi kovaladım. O dönemler ailemle aram iyi değildi. Okulum çok kötü gidiyordu ve maddi durumum çok iyi değildi, elimde sadece şarkılarım vardı. Ataköy’den Ulus’a kadar gidip geliyor ve zorlanıyordum hatta kimi zaman stüdyoda kalıyordum"