Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler

        Tartıştığı kızını tabancayla yaraladıktan sonra intihar etti

        Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bir kişi, tartışma sırasında kızını tabancayla yaraladıktan sonra aynı silahla intihar etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.10.2025 - 00:09 Güncelleme: 14.10.2025 - 00:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tartıştığı kızını vurup intihar etti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Atatürk Mahallesi 323. Sokak’ta Muzaffer Y. (60) ile kızı Meltem Y. (34) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Muzaffer Y, tabancayla kızına ateş etti.

        Evde bulunan diğer aile fertlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Meltem Y, sağlık ekiplerince Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı. Aynı silahla başına ateş ederek intihar eden Muzaffer Y. ise kaldırıldığı özel hastanede yaşamını yitirdi.

        Fotoğraf: AA

        ÖNERİLEN VİDEO
        #HABER
        #kocaeli
        #kocaeli haber
        #yerel haber
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Mısır'da tarihi Gazze zirvesi
        Mısır'da tarihi Gazze zirvesi
        Rusya'dan Filistin devleti çağrısı
        Rusya'dan Filistin devleti çağrısı
        Filistinliler serbest kaldı
        Filistinliler serbest kaldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan havada 'Netanyahu' diplomasisi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan havada 'Netanyahu' diplomasisi
        ABD Başkanı Trump İsrail'de
        ABD Başkanı Trump İsrail'de
        Dünyadan Türkiye'ye Gazze teşekkürü
        Dünyadan Türkiye'ye Gazze teşekkürü
        Montella'dan Berke Özer açıklaması!
        Montella'dan Berke Özer açıklaması!
        Daha 17 yaşındaydı... Çuval için feci ölüm!
        Daha 17 yaşındaydı... Çuval için feci ölüm!
        TFF'den Gürcistan maçı kararı!
        TFF'den Gürcistan maçı kararı!
        İki kardeşin boğazını kesmişti! Caniye ceza yağdı!
        İki kardeşin boğazını kesmişti! Caniye ceza yağdı!
        Icardi'ye Suudi Arabistan kancası!
        Icardi'ye Suudi Arabistan kancası!
        Beşiktaş'ta G.Birliği 11'i netleşiyor
        Beşiktaş'ta G.Birliği 11'i netleşiyor
        Okan Buruk tek tek açıkladı!
        Okan Buruk tek tek açıkladı!
        A Milli Takım için yüzde 97.9'luk ihtimal!
        A Milli Takım için yüzde 97.9'luk ihtimal!
        Yine acı haberler gelmeye başladı! Karı kocayı 'Köygöçüren' ayırdı!
        Yine acı haberler gelmeye başladı! Karı kocayı 'Köygöçüren' ayırdı!
        İki kardeşe kurşun yağmuru! 10 bin TL'lik cinayet!
        İki kardeşe kurşun yağmuru! 10 bin TL'lik cinayet!
        Yerli araçta yeniden yükseliş beklentisi
        Yerli araçta yeniden yükseliş beklentisi
        IMF’den çalışana kreş desteği önerisi
        IMF’den çalışana kreş desteği önerisi
        Bir sanatçı daha... Sahnede can verdi!
        Bir sanatçı daha... Sahnede can verdi!
        Türkiye'de 5 bin ton altın var
        Türkiye'de 5 bin ton altın var
        Habertürk Anasayfa