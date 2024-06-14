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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kocaeli'de bariyere çarpan otomobil devrildi: 3 ölü | Son dakika haberleri

        Kocaeli'de bariyere çarpan otomobil devrildi: 3 ölü

        Kocaeli Çayırova'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, bariyere çarparak devrildi. Kazanın şiddetiyle araçtan fırlayan 3 kişi hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2024 - 05:39 Güncelleme: 14.06.2024 - 05:50
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        Bariyere çarpıp devrildi: 3 ölü!
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        Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bariyere çarparak devrilen otomobildeki 3 kişi öldü.

        Çayırova Bağlantı Yolu D-100 kara yolu istikametinde seyreden henüz sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, Cumhuriyet Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak bariyere çarptıktan sonra devrildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        3 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

        Sağlık ekipleri, ağır yaralı H.K'yi bölgede bulunan özel hastaneye kaldırırken, çarpmanın etkisiyle otomobilden savrulan Ö.B ve S.A'nın olay yerinde öldüğünü belirledi. AA'nın haberine göre; H.K'nin de kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.

        İNCELEME BAŞLATILDI

        Ö.B ve S.A'nın cenazeleri, olay yeri incelemesinin ardından Gebze Adli Tıp Morguna kaldırıldı. Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan D-100 kara yolu istikametindeki ulaşım, aracın çekilmesi ve yolun temizlenmesinin ardından normale döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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        #Son dakika haberler
        #kocaeli
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