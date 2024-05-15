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        Haberler Gündem Güncel Kocaeli'de alkollü kişinin çıkarttığı yangında 2 ev küle döndü

        Kocaeli'de alkollü kişinin çıkarttığı yangında 2 ev küle döndü

        Kocaeli Kartepe'de alkollü kişi, annesiyle yaşadığı evde yangın çıkarttı. Kısa sürede büyüyen alevler bitişikteki tek katlı eve de sıçradı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında 2 ev kullanılamaz hale geldi. Alkollü şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2024 - 00:39 Güncelleme: 15.05.2024 - 00:39
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        Alkollü kişinin çıkarttığı yangında 2 ev küle döndü
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        Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde annesiyle yaşadığı evde yangın çıkartan alkollü kişi gözaltına alındı.

        Arslanbey Mahallesi İzmit Caddesi'ndeki tek katlı evde S.Y, annesi K.Y'nin (75) de bulunduğu sırada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıkarttı. Büyüyen alevler bitişikteki tek katlı eve de sıçradı.

        Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Evde mahsur kalan kadın, komşuların yardımıyla dışarı çıkarıldı.

        YANGINDA 2 EV KULLANILAMAZ HALE GELDİ, ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

        İtfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla söndürülen yangında 2 ev kullanılamaz hale geldi. AA'nın haberine göre; ekiplerce alkollü olduğu tespit edilen S.Y. gözaltına alındı.

        EKİPLER TÜRK BAYRAĞINI KORUMA ALTINA ALDI

        Bu arada itfaiye ekipleri söndürme çalışmaları sırasında evin duvarındaki Türk bayrağını yerinden çıkartarak koruma altına aldı.

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        #Son dakika haberler
        #kocaeli
        #kartepe
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