Kocaeli'de alkollü kişinin çıkarttığı yangında 2 ev küle döndü
Kocaeli Kartepe'de alkollü kişi, annesiyle yaşadığı evde yangın çıkarttı. Kısa sürede büyüyen alevler bitişikteki tek katlı eve de sıçradı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında 2 ev kullanılamaz hale geldi. Alkollü şüpheli gözaltına alındı
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde annesiyle yaşadığı evde yangın çıkartan alkollü kişi gözaltına alındı.
Arslanbey Mahallesi İzmit Caddesi'ndeki tek katlı evde S.Y, annesi K.Y'nin (75) de bulunduğu sırada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıkarttı. Büyüyen alevler bitişikteki tek katlı eve de sıçradı.
Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Evde mahsur kalan kadın, komşuların yardımıyla dışarı çıkarıldı.
YANGINDA 2 EV KULLANILAMAZ HALE GELDİ, ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
İtfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla söndürülen yangında 2 ev kullanılamaz hale geldi. AA'nın haberine göre; ekiplerce alkollü olduğu tespit edilen S.Y. gözaltına alındı.
EKİPLER TÜRK BAYRAĞINI KORUMA ALTINA ALDI
Bu arada itfaiye ekipleri söndürme çalışmaları sırasında evin duvarındaki Türk bayrağını yerinden çıkartarak koruma altına aldı.