Kocaeli Cezaevi çocuk koğuşunda yaşanan istismar ve işkenceye ceza yağdı

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Olay, 2022 yılı Ağustos ayında Kocaeli 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda meydana geldi. ‘Cinsel istismar’ suçundan tutuklanan S.T. ile M.D., iddiaya göre aynı koğuşta kaldıkları, A.S., E.G., K.T.Ö. ve Y.Ö.’nün cinsel istismarına uğradı.

Olay, o dönem 17 yaşında olan mağdur S.T.’nin, 12 Ağustos 2022’de nakil olarak gittiği Ankara Sincan Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü’nde yapılan muayenesinde ortaya çıktı.

Vücudunda darp izleri görülen S.T.’nin, Kocaeli’deki cezaevinde M.D. ile birlikte, A.S., E.G., K.T.Ö. ve Y.Ö.’nün cinsel istismarına maruz kaldıklarını, kemerle darbedildiklerini, zorla ayaklarını yıkattıklarını, kendilerine masaj yaptırdıklarını, bardağa ve pet şişeye idrar yaparak zorla içirdiklerini beyan etmesi üzerine, kurum müdürlüğü tarafından suç duyurusunda bulunuldu.

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SUÇLAMALARI KABUL EDİP, "BİZ BİR CAHİLLİK ETTİK" DEDİ Olayların yaşandığı dönemde 16 yaşında olan A.S. ise ifadesinde S.T. ile cezaevine girmeden önce husumetleri olduğunu belirtip, kendisine yöneltilen suçlamaları kabul ederek, “S.T.’nin ifadesinde geçen tüm iddialar doğrudur. Biz bir cahillik ettik ve S.T.’nin iddia ettiği olaylar gerçekleşti. S.T. koğuşa girdiğinin ertesi günü biz kavga ettik, ben onu dövdüm. Çünkü benimle ilgili dışarıda çeşitli iddialarda bulunup, beni dövdüğünü söylemiş. Bu da benim kulağıma gelmişti. Ancak cezaevine girdiğim için S.T. ile karşılaşamamıştım. Tutuklandığında tesadüf benim koğuşuma geldi” dedi.

İDDİANAMEDE KAMERA GÖRÜNTÜLERİNE DE YER VERİLDİ Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma sonunda, A.S., E.G., K.T.Ö. ve Y.Ö. hakkında ‘çocuğa karşı eziyet’, ‘cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ ve ‘on iki yaşını tamamlamış çocuğun nitelikli cinsel istismarı’ suçlarından hazırlanan iddianamede, söz konuşu koğuşun alt katı ile avlusunda bulunan güvenlik kamerası görüntülerine de yer verildi. REKLAM Bilirkişi raporuna göre, sanıklar ve mağdurların bulunduğu koğuş avlusu ve koğuş ortak alanının bulunduğu görüntülerde S.T. ve M.D.’nin sanıklara hizmet ettiği, mağdur M.D.’nin kahvaltı yapabilmek için A.S.’nin onayını beklediği, mağdurların ve sanıkların koğuşun üst katına çıktıklarında, sanıkların sürekli olarak alt kattan üst kata hızlı bir şekilde ayrı ayrı iniş ve çıkışlarının bulunduğu, sanıklar koğuş avlusunda volta atarken mağdurların avlu kapısında ayakta ‘hazır ol’ vaziyetinde bekledikleri, mağdurların sürekli olarak üst kata kameranın bulunmadığı alana çıkarıldığı, mağdurların yemek yemek için izin istediği, mağdurlar üst kattayken alt kattan üst kata deterjan çıkarıldığı, sanıkların bazı saatlerde altlarında sadece iç çamaşırı olduğu, bazı saatlerde üzerlerinde tişört olmadığı belirtildi.

Raporda, görüntülerin genelinde, ‘sanıkların mağdurlar üzerinde hakimiyetinin bulunduğu’ ve ‘koğuşun kamera bulunmayan üst katına mağdurların sürekli olarak götürüldüğünün’ görüldüğüne dikkat çekildi.

"CİNSEL İSTİSMAR EYLEMİ ZİNCİRLEME ŞEKİLDE GERÇEKLEŞTİ" İddianamede, mağdurların beyanı, sanıkların savunmaları, bilirkişi raporu, adli rapor, hekim raporu ile tüm soruşturma evrakı birlikte değerlendirildiğinde, A.S. ve E.G.’nin cinsel istismar eylemini birden fazla kez zincirleme şekilde gerçekleştirdikleri, Y.Ö. ve K.T.Ö.’nün ise bu eyleme katılmadığı ancak, infaz koruma memurlarına karşı gözcülük yaparak ve mağdur çocuklara şiddet uygulayarak yardım ettikleri kaydedildi.

İNFAZ VE KORUMA MEMURLARININ YAZILI BEYANLARINA BAŞVURULDU A.S., E.G., K.T.Ö. ve Y.Ö. hakkında, olay tarihinde 18 yaşından küçük oldukları gerekçesiyle Çocuk Mahkemesi sıfatıyla Kocaeli 7’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Tutuklu sanıklar, duruşmada savcılık ifadelerini tekrar ederken, Kocaeli 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu İnfaz ve Koruma Başmemuru ile 4 İnfaz ve Koruma Memurunun da yazılı beyanları dava dosyasına girdi. REKLAM İnfaz ve Koruma Memurları beyanlarında, olayın gerçekleştiği D-4 nolu çocuk koğuşunun gün içerisinde 2 ya da 3 kez koğuş kapısı açılarak ya da mazgaldan bakılarak kontrol edildiği, herhangi bir olumsuz durumla karşılaşılmadığı ve koğuşta bulunan çocuklardan herhangi bir şikayet gelmediğini belirtti.

SUÇ TARİHİNDEKİ YAŞLARI DİKKATE ALINDI Kararını açıklayan mahkeme heyeti sanıkların suç tarihinde 18 yaşından küçük olmalarını dikkate alarak, A.S.’nin her iki mağdura yönelik ‘cinsel istismar’ suçundan 12’şer yıldan 24 yıl, ‘eziyet’ suçundan ise ayrı ayrı 3 yıl 4’er aydan 6 yıl 8 ay olmak üzere toplamda 30 yıl 8 ay, E.G.’nin ‘cinsel istismar’ suçundan 7’şer yıldan 14 yıl, ‘eziyet’ suçundan 2 yıl 6’şar aydan 5 yıl 2 ay olmak üzere toplamda 19 yıl 2 ay, Y.Ö. ile K.T.Ö.’nün ise ‘cinsel istismar’ suçundan 13 yıl 6’şar ay, ‘eziyet’ suçundan da 6 yıl 8’er ay olmak üzere toplamda 20 yıl 4’er ay hapisle cezalandırılmalarına karar verdi.

SUÇ TARİHİNDEKİ YAŞLARI DİKKATE ALINDI A.S., E.G., K.T.Ö. ve Y.Ö., ‘kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma’ suçundan beraat ederken, ‘kaçma şüpheleri olduğu gerekçesi’ ile tutukluluk hallerinin devamına hükmedildi.