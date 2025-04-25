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        Haberler Gündem 3. Sayfa Koca vahşetinde kan donduran detay! "Bıçak kırılınca tornavida | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        Koca vahşetinde kan donduran detay! "Bıçak kırılınca tornavida!"

        Sakarya'da, 12 yıllık eşi, 2 çocuk annesi 31 yaşındaki Simge Kodalak'ı boğazını keserek öldüren müzisyen 42 yaşındaki İskender Kodalak hakim karşısında vahşeti, "Bıçağı elime aldım ama kırıldı. Aramızda boğuşma yaşandı. Ben de arabadan tornavidayı aldım. Daha sonrasında kendisini yerde gördüm, gerisini hatırlamıyorum" diye anlattı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.04.2025 - 09:05 Güncelleme: 25.04.2025 - 11:39
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        Koca vahşetinde kan donduran detay! "Bıçak kırılınca tornavida!"
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        Sakarya'da olay, 30 Aralık 2024'te, Kaynarca ilçesinde meydana geldi. Müzisyen İskender Kodalak (42), 2 çocuk annesi eşi Simge Kodalak’ı (31) boğazını kesip öldürdükten sonra cesedini Müezzinler Göleti yolunun kenarına bıraktı. Kocaali Emniyet Amirliği'ne gidip teslim olan İskender Kodalak, tutuklandı.

        AĞIR MÜEBBET HAPİS İSTENDİ

        DHA'daki habere göre Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianameyle İskender Kodalak hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle Sakarya 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.

        KATİL KOCA İLK DURUŞMADA

        Davanın dün görülen ilk duruşmasında sanık İskender Kodalak salonda hazır bulundu. Duruşmada, 6 tanıktan 3'ü dinlendi. Sanık avukatları, İskender Kodalak'ın psikolojik sorunlarının olduğunu öne sürdü.

        "GÖRMEDİM AMA ŞÜPHELENDİM"

        İskender Kodalak ise savunmasında, eşiyle aralarında sorun olmadığını fakat son zamanlarda problem yaşamaya başladıklarını belirtti. Kodalak, duyduğu kıskançlıktan dolayı olayın yaşandığını öne sürerek, "Gözümle bir şey görmedim ama kendisinden şüphelendim.

        "BIÇAK KIRILDI TORNAVİDAYI ALDIM"

        Olay günü, sabah evde bu konuyu konuştuğumuzda tartışmaya başladık. Yüksek ses olunca da dışarıya çıkmaya karar verdik. Olay yerine gittiğimizde de tartışmaya devam ettik. Bıçağı elime aldım ama kırıldı. Aramızda boğuşma yaşandı. Ben de arabadan tornavidayı aldım. Daha sonrasında kendisini yerde gördüm, gerisini hatırlamıyorum" dedi.

        "GERÇEK ADALET İSTİYORUZ"

        Sakarya Kadın Platformu, duruşma öncesinde Sakarya Adliyesi önünde Simge Kodalak'ın ailesiyle basın açıklaması yaptı.

        Platformun dönem sözcüsü Müyesser Metin'in okuduğu açıklamada; "Bugün burada, 2 gün önce Şelale'nin duruşması için toplanmıştık. Bugün ise yine bir erkek tarafından canice katledilen kız kardeşimiz Simge için adalet talebiyle bir araya geldik. Katledilişinin ardından başlatılan adalet arayışının, takipçisi ve bir parçası olarak tekrar söylüyoruz, erkek adalet değil gerçek adalet istiyoruz" dedi.

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        #sakarya
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