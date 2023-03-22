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Koç Holding'in 59'uncu Olağan Genel Kurul Toplantısı, Koç Holding üst yönetimi ve hissedarların katılımıyla 22 Mart Çarşamba günü Nakkaştepe'deki holding merkezinde gerçekleşti.

Toplantıda katılımcılar ile 2022 yılı Faaliyet Raporu paylaşılırken, Yönetim Kurulu Raporu okundu.

Faaliyet Raporu açıklamasına Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin olarak konuşan Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi M. Koç, "Milli birlik ve dayanışma ruhuyla bu büyük felaketin de altından kalkacağımızdan şüphem yoktur. Bu çerçevede arama kurtarma çalışmalarında görev alan eğitimli ve donanımlı 531 çalışanımız, 117 vatandaşımızı enkaz altından kurtardı. Önümüzdeki dönemde gerçekleştireceğimiz projelerle birlikte, ülkemizin iyileşme sürecine hatırı sayılır miktarda maddi kaynak tahsis edeceğiz" dedi.

2022 yılındaki 40.5 milyar TL (2.4 milyar dolar) yatırımla beraber son 5 yılda yaklaşık 86 milyar TL (9.3 milyar dolar) yatırıma ulaştıklarını aktaran Rahmi Koç, "Koç Topluluğu olarak kuvvetli mali gücümüz, çeşitlendirilmiş portföy yapımız, geniş tedarik zincirimiz, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim alanlarındaki öncü uygulamalarımız ve etkin risk yönetimi politikalarımız ile bu zorlu dönemde de ülkemiz için değer yaratmayı sürdürdük'' ifadelerini kullandı.

'CUMHURİYETİN İKİNCİ ASRINDA AKLIN VE BİLİMİN YOLUNDAN GİTMELİYİZ'

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç da, Faaliyet Raporu açıklamasında, deprem felaketine ilişkin olarak, "Koç Topluluğu, yaşanan büyük acının hafifletilmesine destek olmak için hızla tüm imkânlarıyla halkımızın yardımına koştu" dedi.

Deprem bölgesine yardımları sürdüreceklerinin mesajını veren Koç, "Holding bünyesinde oluşturduğumuz kriz koordinasyon merkezi aracılığıyla, tüm paydaşlarımızla yakın iş birliği içerisinde, acil ihtiyaç duyulan malzeme ve hizmetleri afetin ilk gününden itibaren bölgeye ulaştırdık. Böylesine bir trajedinin maddi ve manevi tahribatının azaltılmasında dayanışmayla çok daha fazlasının yapılması gerekeceği açıktır. Kurucumuz Vehbi Koç'un 'devletim ve ülkem var oldukça ben de varım' ilkesi ışığında, 97 yıldır olduğu gibi ülkemiz için sorumluluk üstlenmeye devam edecek ve toplumsal iyileşme sürecinde var gücümüzle bu büyük afetin yaralarını saracağız" diye konuştu.

Tüm güçlüklere rağmen Koç Topluluğu'nun 2022 yılını memnuniyet verici finansal neticelerle geride bıraktığını vurgulayan Ömer M. Koç, "2022 yılında ülkemizde ve yurt dışında büyümeyi sürdürdük. Arçelik, Whirlpool'un Rusya'daki üretim ve dağıtım faaliyetlerini satın aldı, ayrıca Bangladeş ve Mısır'daki yeni fabrikalarının temellerini attı. Ford Otosan'ın Ford'un Romanya'daki fabrikasını satın almasıyla, ilk defa bir iş ortaklığımızda üretim faaliyetimizi yurt dışına taşıdık. Geçen yıl yurt içindeki en büyük yatırımımız, Yapı Kredi'nin ilave yüzde 18 hissesinin UniCredit'ten satın alınmasını tamamlamak oldu. Cumhuriyetin ikinci asrında yapmamız gereken tek şey daha çok çalışarak, aklın ve bilimin yolundan gitmektir" dedi.

'ÜLKEMİZİN İYİLEŞME SÜRECİNE KATKI VERMEYİ SÜRDÜRECEĞİZ'

Koç Holding CEO'su Levent Çakıroğlu da, açıklamasına deprem bölgesine yapılan yardımlar hakkında bilgi vererek başladı.

Çakıroğlu, "Koç Holding olarak devletimizin gösterdiği bölgelerde yaklaşık 20 bin kişinin yaşayacağı 5 bin adet konteynerden oluşan, sosyal imkânları da barındıran geçici yerleşim yerleri oluşturuyoruz. Önümüzdeki dönemde yerleşim yerleri kurulmasının yanı sıra, sağlık ve eğitim hizmetleri sunulması, depremden etkilenen çocukların desteklenmesi gibi öncelikli temalar kapsamında başlattığımız projelerle birlikte, ülkemizin iyileşme sürecine katkı vermeyi sürdüreceğiz" bilgilerini paylaştı.

Koç Grubu'nun finansal sonuçları hakkında da konuşan Koç Holding CEO'su Levent Çakıroğlu, Fortune Global 500'de Türkiye'yi temsil eden tek şirket olduklarını vurguladı. Çakıroğlu, belirsizlik ortamında elde ettikleri sonuçlarda hayata geçirdikleri dönüşümlerin etkili olduğunu bildirdi.

Koç Holding 59'uncu Olağan Genel Kurul Toplantısı sonucunda seçilen Yönetim Kurulu ise şu isimlerden oluştu:

- Rahmi M. Koç - Şeref Başkanı

- Ömer M. Koç - Yönetim Kurulu Başkanı

- Ali Y. Koç - Başkan Vekili

- Semahat S. Arsel - Üye

- Caroline N. Koç - Üye

- İpek Kıraç - Üye

- Levent Çakıroğlu - Üye ve CEO

- Jacques A. Nasser - Üye

- Emily K. Rafferty - Bağımsız Üye

- Dr. Cem M. Kozlu - Bağımsız Üye

- Peter Martyr - Bağımsız Üye

- Michel Ray de Carvalho - Bağımsız Üye

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