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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Koç Holding'den sağlıkta yeni yatırım - İş-Yaşam Haberleri

        Koç Holding'den sağlıkta yeni yatırım

        Koç Holding, Anatolia Hospital markasıyla Antalya'da özel hastane işletmeciliği sektöründe faaliyet gösteren Kemer Medical Center'ın yüzde 80'ini almak üzere anlaştığını açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.01.2024 - 11:16 Güncelleme: 04.01.2024 - 11:16
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        Koç Holding'den sağlıkta yeni yatırım
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        Koç Holding, Antalya’da faaliyet gösteren özel hastane işletmecisi Kemer Medical Center’ın yüzde 80’ini satın almak üzere sözleşme imzaladığını açıkladı.

        Holfding'den KAP'a yapılan bildirimde şu ifadeler yer aldı:

        "Koç Holding'in sağlık sektöründe büyüme fırsatlarına yönelik değerlendirmeleri kapsamında, Yönetim Kurulumuz tarafından, Anatolia Hospital markasıyla Antalya'da özel hastane işletmeciliği sektöründe faaliyet gösteren Kemer Medical Center Özel Sağlık Hizmetleri Turizm ve Ticaret A.Ş.'nin ("KMC") sermayesinin %80'ine denk gelen toplam 66.581.000 TL nominal değerli payın Şirketimiz tarafından satın alınmasına karar verilmiş ve bu doğrultuda Pay Alım Satım Sözleşmesi imzalanmıştır.

        Devre Konu Paylar için Şirketimizce ödenecek pay alım bedelinin 110.000.000 Euro tutarındaki şirket değeri üzerinden net borç ve işletme sermayesi düzeltmeleri yapılarak belirlenmesi konusunda mutabık kalınmış olup, Satın Alım Bedeli KMC'nin 31 Aralık 2023 tarihli mali tabloları hazır olduğunda belirlenecek ve ayrıca kapanış sonrası uyarlamalara tabi olacaktır.

        Kapanış sonrasında KMC'nin yönetimi ve pay sahiplerinin hak ve yükümlülükleri ile kalan paylara yönelik esasları düzenlemek üzere, Şirketimiz ve KMC'de pay sahibi olarak kalacak toplam %20 paya sahip olacak Güngör Fatih Çaylak ve Ata Demirel ("Azınlık Hissedarlar") arasında ayrıca bir pay sahipleri sözleşmesi imzalanması öngörülmektedir.

        İşlemin tamamlanması Rekabet Kurulu onayı alınması dahil belirli kapanış koşullarının gerçekleşmesine bağlı olup, kapanışın 30 Nisan 2024 tarihine kadar gerçekleşmemesi halinde tarafların sözleşmeyi feshetme hakkı bulunmaktadır."

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