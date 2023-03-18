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Koç Holding, 22 Mart Çarşamba günü düzenlenecek Genel Kurul Toplantısı itibarıyla gerçekleşecek atamaları duyurdu. Koç Holding Kurumsal İletişim ve Dış İlişkiler Direktörü pozisyonuna, 3 Nisan 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, BSH Ev Aletleri Gelişen Pazarlar bölgesi (Türkiye, Orta Doğu ve Afrika, Bağımsız Devletler Topluluğu, Hindistan ve Güneydoğu Asya Ülkeleri) Kurumsal İletişim Direktörü ve Sürdürülebilirlik Lideri olarak görev yapan Burçin Girit’in atandığı duyuruldu.

1995 yılından bu yana Koç Topluluğu bünyesinde farklı kademelerde önemli sorumluluklar üstlenen, 2019 yılından bu yana ise Zer A.Ş. Genel Müdürü olarak görev yapan Mehmet Apak’ın Temel Ticaret ve Yatırım A.Ş. Genel Müdürlüğü ile Koç Holding Muhasebe Direktörlüğü’nü üstleneceği açıklandı.

2021 yılından bu yana Koç Holding Strateji ve İş Geliştirme Direktörü olarak görev yapan Melih Poyraz’ın Aygaz Genel Müdürü olarak görevlendirildiği duyuruldu.

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