Koç Holding'den siyasi liderlerle görüşme iddialarına ilişkin yalanlama

Koç Holding A.Ş. Başkan Vekili Ali Y. Koç ile holding CEO'su Levent Çakıroğlu'nun önceki gün Koç Holding tesislerinde siyasi liderler ile bir araya geldiği yönünde bazı sosyal medya kanallarında dolaşıma giren iddialarla ilgili olarak açıklama yaptı.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"SİSTEMATİK ŞEKİLDE ALGI YÖNETİMİ"
Bazı sosyal medya kanalları üzerinden Yönetim Kurulu Başkan Vekilimiz Sayın Ali Y. Koç ve CEO'muz Sayın Levent Çakıroğlu'nun önceki gün Koç Holding tesislerinde siyasi liderler ile bir araya geldiği yönünde bilinçli ve sistematik bir şekilde asılsız haberler paylaşılarak algı yönetimi yapılmaya çalışılmaktadır.
"İDDİALAR TÜMÜYLE GERÇEK DIŞIDIR"
Böyle bir görüşme gerçekleşmemiş olup iddialar tümüyle gerçek dışıdır. Ayrıca Sayın Ali Y. Koç söz konusu tarihte planlı bir seyahat nedeniyle yurt dışındadır.
"BUNA ASLA İZİN VERİMLEMEYCEKTİR"
Altını çizerek ifade etmek isteriz ki; manipülatif ve hayal ürünü ithamlarda bulunan bazı sosyal medya hesapları her fırsatta Topluluğumuzu çeşitli siyasi senaryoların parçasıymış gibi göstermeyi amaçlamaktadır. Yalan haberler üzerinden Topluluğumuzun hedef gösterilmesine asla izin vermeyeceğimizin bilinmesini isteriz.
"TOPLULUĞUMUZ SİYASETİN PARÇASI DEĞİLDİR"
Koç Topluluğu kurulduğu günden bu yana her koşulda Ülkemizin ekonomik ve toplumsal gelişimi için var gücüyle çalışmaktadır.
"CEZAİ İŞLEM İVEDİLİKLE BAŞLATILMIŞTIR"
Her fırsatta vurguladığımız gibi Topluluğumuz siyasetin bir parçası değildir.
Bu doğrultuda söz konusu yalan haberleri yayanlar hakkında her türlü hukuki ve cezai işlem ivedilikle başlatılmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyururuz.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!