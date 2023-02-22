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Koç Holding, Ankara'da gerçekleştirilmesi planlanan batarya hücre yatırımı hakkında Güney Koreli LG Energy Solution ile niyet mektubu imzaladığını bildirdi.

Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "Ford Motor Company, LG Energy Solution, Ltd. ve Koç Holding A.Ş. arasında, Ford ve LG tarafından Ankara'da gerçekleştirilmesi planlanan batarya hücre üretimi yatırımına Koç Topluluğu'nun katılması konusunda işbirliği imkanlarının değerlendirilmesi amacıyla tarafların ön niyetlerini içeren bağlayıcı olmayan bir niyet mektubu (MoU) imzalanmıştır" dedi.

İLK HEDEF 25 GW-SAAT

Niyet mektubu kapsamında, taraflarca anlaşılması halinde üretime ilk etapta 2026 yılında başlanması ve yıllık 25 GW-saat kapasiteye ulaşılması planlanıyor.

İkinci etap olarak da, 2029 yılında kapasitenin 20 GW saat artırılarak toplam 45 GW saate ulaşması yönünde anlaşmaya varıldığı kaydedildi.

Koç Holding'ten KAP'a yapılan açıklamada, "Proje kapsamında üretilecek batarya hücrelerinin, iş ortaklığımız Ford Otosan tarafından yeni nesil Transit araçların üretiminde kullanılması konusu değerlendirilmektedir" denildi.

KAP'ta yer alan bilgiye göre, 12 ay boyunca yürürlükte kalacak niyet mektubu kapsamında Ford tarafından, LG ve Koç Holding'e Türkiye'de batarya hücre üretimi ile ilgili iş ortaklığı kurulması konusunda münhasırlık tanındığı da aktarıldı.

SK ON İLE İMZALANAN MEKTUP RAFA KALDIRILDI

Koç Holding, bir başka Koreli enerji şirketi SK On ile Ankara'da gerçekleştirilmesi planlanan batarya üretimi yatırımı hakkında Mart 2022'de bağlayıcı olmayan bir niyet mektubu imzalamış, Şubat ayı başında ise taraflar arasında imzalanan niyet mektubunun sonlandırıldığı bildirilmişti.

Mektubun sonlandırıldığı günlerde, Bloomberg, Ford Motor Company'nin Türkiye'deki batarya yatırımını LG ile birlikte yapacağını duyurmuştu.

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