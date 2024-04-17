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        Haberler Gündem Yargı "Kobani" eylemleri davası ertelendi

        "Kobani" eylemleri davası ertelendi

        Kobani bahanesiyle 6-8 Ekim 2014'te düzenlenen eylemlere ilişkin, aralarında PKK'nın sözde üst düzey yöneticilerinin yanı sıra eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da bulunduğu 108 sanığın yargılandığı dava karar için ertelendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2024 - 23:38 Güncelleme: 17.04.2024 - 23:38
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        "Kobani" eylemleri davası ertelendi
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        22. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya tutuklu sanıklardan bazıları, bulundukları cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılırken diğer sanıklar ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.

        Duruşmayı, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, DEM Parti milletvekilleri, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi, CHP Milletvekilleri Sezgin Tanrıkulu ve Aliye Timisi Ersever, TİP Milletvekili Ahmet Şık da sanık avukatlarının yanında takip etti.

        Fotoğraf: AA

        "SÜRENİN YETERLİ OLMADIĞI KANAATİNE VARDILAR"

        Mahkeme Başkanı bir önceki celsede karar duruşması için bugünü belirlediklerini hatırlattı. Başkan, "SEGBİS çözüm tutanaklarının yetişmemesi, yakın zamanlarda sunulan savunma dilekçelerinin incelemesinin devam etmesi, dosyanın kapsamı, sanık savunmalarının boyutu, tanık beyanları ve diğer bütün deliller birlikte değerlendirildiğinde bu sürenin yeterli olmadığı kanaatine vardıklarını" bildirdi.

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        Tutuklu sanıkların tutukluluk durumlarını gözden geçirip karar için gün belirleyeceklerini belirten mahkeme başkanı, hüküm duruşmasının başka bir tarihe ertelendiğini ifade etti.

        Görüşü sorulan Cumhuriyet savcısı, 14 Nisan 2023'deki celsede sunduğu esasa ilişkin mütalaayı tekrarladığını belirterek, kuvvetli suç şüphesini gösterir somut delillerin bulunduğu, sanıkların kaçma ihtimalinin varlığı, ayrıca talep edilen ceza miktarının yüksek olması ve tutukluluk sürelerinin aşılmadığı gerekçesiyle tutuklu sanıkların mevcut halinin devamına hükmedilmesini talep etti.

        TANRIKULU'NUN DEMİRTAŞ İLE GÖRÜŞME TALEBİ REDDEDİLDİ

        Duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS ile bağlanan Selahattin Demirtaş, savcının tutukluluğun devamı yönündeki mütalaasına ilişkin söz aldı. Demirtaş, "Herhangi bir söz talebim yok. Bütün arkadaşlarımın özgürlüğünü talep ediyorum." diye konuştu.

        Tutuklu sanıklar Alp Altınörs, Günay Kubilay, Dilek Yağlı ve İsmail Şengül de tahliye talebinde bulundu.

        Söz alan sanık avukatları da müvekkillerinin uzun süredir tutuklu olduğunu sağlık sorunlarıyla mücadele ettiklerini belirterek, serbest bırakılmalarını istedi.

        Avukat beyanları sırasında CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, mahkeme başkanından SEGBİS sistemi üzerinden dosyanın tutuklu sanığı Selahattin Demirtaş ile görüşme talebinde bulundu. Mahkeme Başkanı, usule aykırı olduğu gerekçesiyle bu talebi reddetti.

        Beyanların ardından sanıkların tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, sanıkların son sözlerini alıp hükmü açıklamak üzere davayı 16 Mayıs 2024 Perşembe günü saat 10.00'a erteledi.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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