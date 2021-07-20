KKTC eski liderinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'müjdesine' tepki

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Devletlerin itibarının binaların ihtişamıyla ölçülemeyeceğini söyleyen KKTC 4. Cumhurbaşkanı Akıncı, Facebook hesabından şu ifadeleri kullandı:

"KKTC Cumhurbaşkanlığı ofisi olarak kullanılan binanın yapım tarihi 1939’dur. Dr. Fazıl Küçük’ten başlayarak işlevini günümüze kadar taşıyan bu tarihi binanın hemen yanına 1989 yılında yeni bir bina daha yapıldı.

Diğerinden tam 50 yıl daha genç olan bu binayı, bilimsel raporlar ışığında çürüğe çıkıp tehlikeli duruma geldiğinden, 2018 yılında yıktırmak zorunda kaldık.

'Gecekondu' yakıştırması yapılan mütevazi tarihi yapı ise ayakta durmaya devam ediyor. Kuşkusuz, ihtiyaca göre, yeri geldikçe yeni binalar yapılabilir; ama toplumlar bunu önceliklerini gözeterek, yasa ve kurallarına uygun biçimde yaparlar. Bir başkasının kararı ve lütfu olarak gerçekleştirmezler.

Devletlerin itibarına gelince, binalarının ihtişamı ile ölçülmez. Demokrasisi, özgürlüklere, insan haklarına, hukuka, adalete saygısı, yurttaşlarının refah düzeyi ile ölçülür."

ERDOĞAN'IN MÜJDESİ

KKTC Parlamentosu'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kıbrıs davasının sahibi Türk milletinin tamamıdır" diyerek, günler öncesinde duyurduğu 'müjdeyi' de Meclis'te açıklamış, Kuzey Kıbrıs'ta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi inşaatında yakında başlanacağını duyurmuştu.

Şu anki Cumhurbaşkanlığı binasını "gecekonduya" benzeten Erdoğan, Lefkoşa'daki Metehan bölgesinde 500 dönüm arazi içinde parlamento binasının da olduğu külliyelerin ve millet bahçesinin yapılacağını açıkladı.

Erdoğan "Biz bunu (Meclis binasını) KKTC'ye yakıştırmıyoruz, Cumhurbaşkanlığı binası ise İngiliz döneminden kalma bir gecekondu. Kermiya'da hem bir külliye yapacağız, hem de muhteşem bir millet bahçesini yapacağız. Devlet olmanın ifadesi budur" dedi.