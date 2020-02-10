AA

Cumhurbaşkanı Akıncı, Facebook'tan yayımladığı mesajında, İdlib'de 5 Türk askerinin şehit düştüğünü ve 5 Türk askerinin yaralı olduğunu öğrenmekten derin üzüntü duyduğunu belirtti.

Akıncı, mesajında, "Şehitlere Allah'tan rahmet, aile ve yakınlarına sabır, tüm Türkiye'ye başsağlığı, yaralanan askerlere acil şifalar dilerim. Daha önce de belirttiğim gibi, Suriye dahil bölgemizde aktif diplomasi ve barışçı yollarla bir an önce huzur ve istikrarın sağlanması en büyük temennimdir." ifadesine yer verdi.

"AZİZ ŞEHİTLERİMİZE ALLAH'TAN RAHMET DİLERİM"

Bakan Sucuoğlu da yayımladığı taziye mesajında, şunları kaydetti:

"İdlib'de çatışmaları önlemek, Anavatan Türkiye'mizin sınır güvenliğini sağlamak ve yaşanan insanlık dramını engellemek amacıyla bölgeye takviye olarak gönderilen Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına, rejim tarafından 10 Şubat'ta yapılan yoğun topçu atışı neticesinde 5 kahraman Türk askerimiz şehit olmuş, 5 askerimiz ise yaralanmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda, hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve Türk milletine başsağlığı ile sabır, yaralı askerlerimize de acil şifalar dilerim."