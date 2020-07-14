AA

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa'ya bağlı Alaköy bölgesinde çıkan yangın kontrol altına alındı.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre, bugün öğlen saatlerinde, Alayköy'ün güneyindeki çöplük alanda henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı çıkan yangın rüzgarın etkisiyle geniş alana yayıldı.

Yangın sonucu yaklaşık 500 dönümlük arazi içerisinde bulunan anız, balya, kuru otlar, akasya ve çam ağaçları ile dere yatakları yanarak zarar gördü.

İtfaiye ve orman dairesi ekipleri ile bölge halkı, askeri personel, traktörler, belediyelere ait tanker ve dozerlerle yangına müdahale edildi.

Yangın kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

MSB'DEN AÇIKLAMA

Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından Alayköy'deki yangına ilişkin paylaşım yapıldı.

Paylaşımda, "KKTC Alayköy'de meydana gelen yangının söndürülmesi faaliyetlerine mülki makamlar ile koordineli olarak araç-gereç ve personellerimiz ile gerekli destek sağlanmış, yoğun çalışmalar sonucu yangın kontrol altına alınmıştır." ifadeleri yer aldı.