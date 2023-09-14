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        Haberler Ekonomi Para KKM'de zorunlu karşılık oranı yükseltildi - Para Haberleri

        Kur Korumalı Mevduat'ta zorunlu karşılık oranı yükseltildi

        Kur Korumalı Mevduat'ta (KKM) zorunlu karşılık oranı yükseltildi. Buna göre 6 aya kadar vadede zorunlu karşılık oranı yüzde 25, 1 yıl ve 1 yıldan uzun vadede ise yüzde 5 olarak belirlendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.09.2023 - 00:43 Güncelleme: 14.09.2023 - 00:43
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        KKM'de zorunlu karşılık oranı yükseltildi
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        Kur Korumalı Mevduat'ta (KKM) zorunlu karşılık oranı yükseltildi.

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'i Resmi Gazete'de yayımlandı.

        Buna göre, Kur Korumalı Mevduatların zorunlu karşılık oranı vadeye göre farklılaştırılırken, KKM'nin yoğunlaştığı 6 aya kadar vadelinin zorunlu karşılık oranı 10 puan artırılarak yüzde 25’e yükseltildi.

        TL vadeli mevduata geçişi teşvik eden bir adım olarak, 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli Kur Korumalı Mevduatlar için zorunlu karşılık oranı yüzde 25'e çıkarıldı. 1 yıla kadar vadeli ve 1 yıl ve daha uzun vadeli olanlar için zorunlu karşılık oranı ise yüzde 5 olarak belirlendi.

        AA'nın haberine göre; daha önce kur korumalı hesaplarda zorunlu karşılık tesis etme yükümlülüğü tüm vadeler için yüzde 15'ti.

        Böylece piyasada oluşan TL likidite fazlası, zorunlu karşılık oran artışıyla sistemden çekilmeye devam edilecek. Aynı zamanda TL vadeli mevduatlar desteklenirken, KKM'de uzun vade öne çıkarılacak.

        TCMB Para Politikası Kurulu'nun 24 Ağustos 2023 tarihli kararıyla faiz artırımının yanı sıra parasal sıkılaştırma sürecini destekleyecek seçici kredi ve miktarsal sıkılaştırma kararlarının alınmaya devam edileceği belirtilmişti.

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        #Son dakika haberler
        #kur korumalı mevduat
        #KKM
        #Resmi Gazete
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