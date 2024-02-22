KKM'de düşüş 26. haftaya girdi

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Ekonomi yönetiminin sonlandırmayı hedeflediği kur korumalı mevduat (KKM) hesaplarındaki düşüş 26. haftasına girdi.

BDDK 16 Şubat haftasına ilişkin bankacılık verilerini açıkladı. Buna göre söz konusu hafta itibarıyla kur korumalı mevduat (KKM) hesaplarının toplamı 2 trilyon 343 milyar 176 milyon lira oldu.

16 Şubat haftasında KKM hesaplarında 24 milyar 546 milyon lira düşüş yaşandı.

Hafta KKM (milyon TL) Değişim (milyon TL) 16.02.2024 2.343.176 -24.546 9.02.2024 2.367.722 -14.766 2.02.2024 2.382.488 -76.057 26.01.2024 2.458.545 -44.064 19.01.2024 2.502.609 -26.345 12.01.2024 2.528.954 -47.503 5.01.2024 2.576.457 -49.896 29.12.2023 2.626.353 -25.478 22.12.2023 2.651.831 -30.410 15.12.2023 2.682.241 -18.699 8.12.2023 2.700.940 -13.402 1.12.2023 2.714.342 -24.338 24.11.2023 2.738.680 -29.222 17.11.2023 2.767.902 -70.886 10.11.2023 2.838.788 -82.879 3.11.2023 2.921.667 -86.219 27.10.2023 3.007.886 -62.288 20.10.2023 3.070.174 -85.512 13.10.2023 3.155.686 -72.923 6.10.2023 3.228.609 -74.566 29.09.2023 3.303.175 -1.254 22.09.2023 3.304.429 -2.131 15.09.2023 3.306.560 -26.046 8.09.2023 3.332.606 -15.719 1.09.2023 3.348.325 -20.327 25.08.2023 3.368.652 -39.296

Söz konusu 26 haftada KKM'de toplamda 1 trilyon 64 milyar 772 milyon liralık erime yaşandı.

Bu arada bankacılık sektörünün toplam mevduatı (bankalar arası dahil) 16 Şubat ile biten haftada 209 milyar 266 milyon 706 bin lira artışla 15 trilyon 487 milyar 63 milyon 696 bin liraya çıktı.

Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 2.43 yükselişle 8 trilyon 846 milyar 704 milyon 980 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 0,03 artışla 6 trilyon 17 milyar 998 milyon 482 bin lira oldu.

YURT İÇİ YERLEŞİKLERİN YABANCI PARA MEVDUATI DA DÜŞTÜ

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 206 milyar 657 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 174 milyar 630 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı.

Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatında, parite etkisinden arındırılmış veriler göz önünde bulundurulduğunda 16 Şubat itibarıyla 615 milyon dolarlık azalış görüldü.