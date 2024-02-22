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        Haberler Ekonomi Para KKM'de düşüş 26. haftaya girdi - Para Haberleri

        KKM'de düşüş 26. haftaya girdi

        Geçen hafta KKM hesaplarında 24 milyar 546 milyon liralık düşüş kaydedildi. Böylece KKM'de 26 hafta üst üste düşüş kaydedilirken söz konusu süreçteki toplam erime 1 trilyon 64 milyar lirayı aştı. Yurt içi yerleşiklerin toplam yabancı para mevduatında, parite etkisinden arındırılmış veriler göz önünde bulundurulduğunda 16 Şubat itibarıyla 615 milyon dolarlık azalış görüldü

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.02.2024 - 15:36 Güncelleme: 22.02.2024 - 15:36
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        KKM'de düşüş 26. haftaya girdi
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        Ekonomi yönetiminin sonlandırmayı hedeflediği kur korumalı mevduat (KKM) hesaplarındaki düşüş 26. haftasına girdi.

        BDDK 16 Şubat haftasına ilişkin bankacılık verilerini açıkladı. Buna göre söz konusu hafta itibarıyla kur korumalı mevduat (KKM) hesaplarının toplamı 2 trilyon 343 milyar 176 milyon lira oldu.

        16 Şubat haftasında KKM hesaplarında 24 milyar 546 milyon lira düşüş yaşandı.

        Hafta KKM (milyon TL) Değişim (milyon TL)
        16.02.2024 2.343.176 -24.546
        9.02.2024 2.367.722 -14.766
        2.02.2024 2.382.488 -76.057
        26.01.2024 2.458.545 -44.064
        19.01.2024 2.502.609 -26.345
        12.01.2024 2.528.954 -47.503
        5.01.2024 2.576.457 -49.896
        29.12.2023 2.626.353 -25.478
        22.12.2023 2.651.831 -30.410
        15.12.2023 2.682.241 -18.699
        8.12.2023 2.700.940 -13.402
        1.12.2023 2.714.342 -24.338
        24.11.2023 2.738.680 -29.222
        17.11.2023 2.767.902 -70.886
        10.11.2023 2.838.788 -82.879
        3.11.2023 2.921.667 -86.219
        27.10.2023 3.007.886 -62.288
        20.10.2023 3.070.174 -85.512
        13.10.2023 3.155.686 -72.923
        6.10.2023 3.228.609 -74.566
        29.09.2023 3.303.175 -1.254
        22.09.2023 3.304.429 -2.131
        15.09.2023 3.306.560 -26.046
        8.09.2023 3.332.606 -15.719
        1.09.2023 3.348.325 -20.327
        25.08.2023 3.368.652 -39.296

        Söz konusu 26 haftada KKM'de toplamda 1 trilyon 64 milyar 772 milyon liralık erime yaşandı.

        Bu arada bankacılık sektörünün toplam mevduatı (bankalar arası dahil) 16 Şubat ile biten haftada 209 milyar 266 milyon 706 bin lira artışla 15 trilyon 487 milyar 63 milyon 696 bin liraya çıktı.

        Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 2.43 yükselişle 8 trilyon 846 milyar 704 milyon 980 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 0,03 artışla 6 trilyon 17 milyar 998 milyon 482 bin lira oldu.

        YURT İÇİ YERLEŞİKLERİN YABANCI PARA MEVDUATI DA DÜŞTÜ

        Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 206 milyar 657 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 174 milyar 630 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı.

        Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatında, parite etkisinden arındırılmış veriler göz önünde bulundurulduğunda 16 Şubat itibarıyla 615 milyon dolarlık azalış görüldü.

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