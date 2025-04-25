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        Haberler Ekonomi Para KKM bakiyelerindeki düşüş devam ediyor - Para Haberleri

        KKM bakiyelerindeki düşüş devam ediyor

        Kur Korumalı Türk lirası Mevduat ve Katılma Hesapları (KKM) geçen hafta 21 milyar 505 milyon lira azalarak 706 milyar 586 milyon liraya düştü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2025 - 16:31 Güncelleme: 25.04.2025 - 17:45
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        KKM bakiyelerindeki düşüş devam ediyor
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        Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) yayımladığı haftalık bültene göre, bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi, 18 Nisan haftasında 41 milyar 758 milyon lira artarak 17 trilyon 999 milyar 997 milyon liradan, 18 trilyon 41 milyar 755 milyon liraya çıktı.

        Bankacılık sektöründe toplam mevduat ise bankalar arası dahil geçen hafta 276 milyar 833 milyon lira artarak 21 trilyon 549 milyar 661 milyon liraya çıktı.

        Tüketici kredileri 2 trilyon 204 milyar liraya indi

        Tüketici kredilerinin tutarı, 18 Nisan itibarıyla 2 milyar 742 milyon lira azalarak 2 trilyon 204 milyar 161 milyon liraya düştü.

        Söz konusu tutarın 554 milyar 957 milyon lirası konut, 63 milyar 842 milyon lirası taşıt ve 1 trilyon 585 milyar 363 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

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        Bu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı, 10 milyar 390 milyon lira artarak 2 trilyon 563 milyar 759 milyon lira oldu.

        Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 1,4 azalarak 1 trilyon 977 milyar 814 milyon lira düzeyinde gerçekleşti.

        Bireysel kredi kartı alacaklarının 690 milyar 567 milyon lirasını taksitli, 1 trilyon 287 milyar 246 milyon lirasını taksitsiz borçlar oluşturdu.

        Yasal öz kaynaklar arttı

        Bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 18 Nisan itibarıyla önceki haftaya göre 9 milyar 443 milyon lira artışla 375 milyar 554 milyon liraya çıktı. Takipteki alacakların 271 milyar 681 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

        Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları, 28 milyar 487 milyon lira artarak 3 trilyon 804 milyar 993 milyon lira oldu.

        KKM bakiyesi ise geçen hafta 21 milyar 505 milyon lira azalarak 706 milyar 586 milyon liraya geriledi. Böylece KKM büyüklüğü, toplam mevduatın yüzde 3,28'i oldu.

        BAKAN ŞİMŞEK: KKM'NİN TOPLAM MEVDUAT İÇİNDEKİ PAYI 23 PUAN DÜŞEREK YÜZDE 3,3 OLDU

        Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, makro finansal istikrarı güçlendiren politikalar sayesinde Kur Korumalı Mevduattan çıkışın kesintisiz sürdüğünü belirterek, "KKM'nin toplam mevduat içindeki payı 23 puan düşerek yüzde 3,3 oldu." ifadesini kullandı.

        Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, KKM'ye dair son verileri değerlendirdi.

        KKM'deki azalışa dikkati çeken Şimşek, şunları kaydetti:

        "Makro finansal istikrarı güçlendiren politikalarımız sayesinde KKM'den çıkış kesintisiz sürüyor. 2023 yılı Ağustos ayına göre stok 2,7 trilyon lira azalarak 707 milyar liraya geriledi. KKM'nin toplam mevduat içindeki payı 23 puan düşerek yüzde 3,3 oldu."

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