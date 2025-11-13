KKM 100 milyar liranın altında

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) yayımladığı haftalık bültene göre, bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi, 7 Kasım haftasında yaklaşık 27 milyar 317 milyon lira artarak 21 trilyon 580 milyar 855 milyon liradan, 21 trilyon 608 milyar 172 milyon liraya çıktı.

Bankacılık sektöründe toplam mevduat ise bankalar arası dahil geçen hafta 366 milyar 212 milyon lira azalarak 25 trilyon 5 milyar 327 milyon lira oldu.

Tüketici kredilerinin tutarı, bu dönemde 9 milyar 230 milyon lira artarak 2 trilyon 702 milyar 177 milyon liraya yükseldi.

Söz konusu tutarın 647 milyar 261 milyon lirası konut, 48 milyar 932 milyon lirası taşıt ve 2 trilyon 5 milyar 985 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu. Bu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı, 28 milyar 742 milyon lira artarak 3 trilyon 229 milyar 284 milyon lira oldu.

Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 1,6 azalarak 2 trilyon 549 milyar 178 milyon lira düzeyinde gerçekleşti. Bireysel kredi kartı alacaklarının 939 milyar 15 milyon lirasını taksitli, 1 trilyon 610 milyar 162 milyon lirasını taksitsiz borçlar oluşturdu.

Bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 7 Kasım itibarıyla önceki haftaya göre 8 milyar 428 milyon lira artışla 541 milyar 944 milyon liraya çıktı. Takipteki alacakların 396 milyar 483 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları, 563 milyon lira artarak 4 trilyon 652 milyar 238 milyon lira oldu. KKM bakiyesi ise geçen hafta 37 milyar 630 milyon lira azalarak 93 milyar 825 milyon liraya geriledi. Böylece KKM büyüklüğü, toplam mevduatın yüzde 0,38'ini oluşturdu.