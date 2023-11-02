KKM 10 haftada 400 milyar TL eridi

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Ekonomi yönetimi ve Merkez Bankası TL mevduatı teşvik etmek için yeni adımlar atmaya devam ederken Kur Korumalı Mevduattaki (KKM) düşüş 10. haftasına girdi.

BDDK 27 Ekim haftasına ilişkin bankacılık verilerini açıkladı. Buna göre söz konusu hafta itibarıyla kur korumalı mevduat (KKM) hesaplarının toplamı 3 trilyon 7 milyar 893 milyon lira oldu.

27 Ekim haftasında KKM hesaplarında 62 milyar 281 milyon liralık düşüş yaşandı. Böylece bir önceki haftadaki 85 milyar 512 milyon liralık düşüşün ardından gerilemede yavaşlama kaydedilmiş oldu.

Son veriyle beraber son 10 haftada KKM'deki toplam düşüş 400 milyar 54 milyon liraya ulaştı.

Tarih KKM (milyon TL) Değişim (milyon TL) 27.10.2023 3.007.893,71 -62.281,16 20.10.2023 3.070.174,87 -85.512,00 13.10.2023 3.155.686,87 -72.922,61 6.10.2023 3.228.609,48 -74.565,55 29.09.2023 3.303.175,03 -1.254,04 22.09.2023 3.304.429,07 -2.130,94 15.09.2023 3.306.560,01 -26.046,32 8.09.2023 3.332.606,33 -15.719,43 1.09.2023 3.348.325,76 -20.326,90 25.08.2023 3.368.652,66 -39.295,93 18.08.2023 3.407.948,59 50.240,16

TCMB BAŞKANI ERKAN: OLUMLU ETKİLERİNİ GÖRÜYORUZ

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan bugün enflasyon raporu sunumunda yaptığı açıklamada kur korumalı mevduatlara ilişkin "Ağustos sonunda aldığı Kur Korumalı Mevduat’tan Türk Lirası Vadeli Mevduat’a geçişi teşvik eden kararlarımızın olumlu etkilerini görüyoruz. Bu kararlarımız sonucunda TL tasarruf araçlarına ve özellikle vadeli mevduata olan talep artmıştır. 20 Ekim itibarıyla sadece 8 hafta içinde TL mevduat, 970 milyar Türk Lirası artarken, KKM, 300 milyar TL geriledi. Aynı dönemde döviz cinsi mevduat da 3,9 milyar dolar geriledi. Sonuç olarak TL mevduatın toplam mevduat içindeki payı yaklaşık yüzde 5 artmıştır" ifadelerini kullandı.

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ZORUNLU KARŞILIKLAR YÜKSELTİLDİ

Bunun yanında TCMB'nin Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'i de bugün Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre KKM'nin yoğunlaştığı 6 aya kadar vadelinin zorunlu karşılık oranı 5 puan artırılarak yüzde 30'a yükseltildi. 1 yıla kadar vadeli ile 1 yıl ve daha uzun vadeli olanlar için zorunlu karşılık oranı ise yüzde 5'ten yüzde 10'a çıkarıldı.

TCMB, eylül ayında KKM'nin yoğunlaştığı 6 aya kadar vadelinin zorunlu karşılık oranını yüzde 15'ten yüzde 25'e yükseltmiş, 1 yıla kadar vadeli ve 1 yıl ve daha uzun vadeli olanlar için zorunlu karşılık oranını ise yüzde 5 olarak belirlemişti.

İLK ADIM AĞUSTOS'TA ATILDI

Merkez Bankası 20 Ağustos tarihinde Türk lirası (TL) mevduatları artıracak, KKM'yi azaltacak düzenlemeye gitti.

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Düzenlemeyle, sadeleşme süreci kapsamında yabancı para mevduattan KKM'ye dönüşüm hedefi uygulamasına ve TL payına göre ilave/indirimli menkul kıymet tesis uygulamasına son verildi. Merkez Bankası'nca kur koruma desteği sağlanan hesaplardan TL hesaplara geçiş ve belli oranda kur korumalı hesapların yenilenmesinin hedeflenmesine, kur koruması bulunmayan TL payı seviyesinde artış hedefine geçildi.

Bankalara yolladığı talimata göre TCMB, TL mevduata geçiş hedefini vadesi gelen gerçek kişi döviz dönüşüm hesapları için en az yüzde 10, TL kur korumalı mevduatlar için en az yüzde 50 olarak, geçilecek TL mevduatın vadesini ise en az 32 gün olarak belirledi.

ZORUNLU KARŞILIKLAR ARTIRILDI

14 Eylül'de ise Resmi Gazete'de yayımlanan kararla KKM'de zorunlu karşılıklar yükseltildi. Buna göre 6 aya kadar vadede zorunlu karşılık oranı yüzde 25, 1 yıl ve 1 yıldan uzun vadede ise yüzde 5 olarak belirlendi.

TL vadeli mevduata geçişi teşvik eden bir adım olarak, 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli Kur Korumalı Mevduatlar için zorunlu karşılık oranı yüzde 25'e çıkarıldı. 1 yıla kadar vadeli ve 1 yıl ve daha uzun vadeli olanlar için zorunlu karşılık oranı ise yüzde 5 olarak belirlendi.

Daha önce kur korumalı hesaplarda zorunlu karşılık tesis etme yükümlülüğü tüm vadeler için yüzde 15'ti.

Kararla piyasada oluşan TL likidite fazlası, zorunlu karşılık oran artışıyla sistemden çekilmeye devam edilecek. Aynı zamanda TL vadeli mevduatlar desteklenirken, KKM'de uzun vade öne çıkarılacak.