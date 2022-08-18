Kızlarının ayıcıklarıyla Ağrı Dağı'na zirve tırmanışı yaptı

DHA

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nde bilgisayar mühendisi olarak görev yapan ADAK Başkanı Şehabettin Erkuş, Türkiye'nin çatısı olarak nitelendirilen Ağı Dağı'na 3 kızını temsilen 3 ayıcıkla zirve tırmanışı yaptı.

DHA'nın haberine göre Erkuş, deniz seviyesinden 5 bin 137 metre yükseklikteki Ağrı Dağı'na yaptığı tırmanışta ayıcıkları sırt çantasında taşıdı.

Tek başına yaptığı tırmanışta kamp alanında ayıcıkları etrafına dizip onlarla sohbet ettiğini belirten Erkuş, kızlarının da kendisi gibi doğayı sevmesi, doğa hakkında bilinçlenmesi, doğaya saygı duyması ve doğayı koruması istediğini belirtti.

Erkuş, 4 gün 3 gece süren tırmanışın çok keyifli geçtiğini, kamp alanlarında kitap okuyarak hem kızlarına hem de diğer insanlara mesaj vermek istediğini söyledi.

Tek başına yaptığı tırmanışta oyuncak ayıcıklar yanında olduğu için hiç sıkılmadığını ifade eden Erkuş, "Tırmanışı aslında tek başıma yaptım sayılmaz. Çünkü Ağrı Dağı, farklı ülkelerden gelen çok sayıda dağcıyla dolu. Dağcıların oyuncak ayıcıkları merak edip sorduğunda hikayesini öğrenince çok mutlu oldular" diye konuştu.