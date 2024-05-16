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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kızını öldüren torunundan şikayetçi olmadı! - Güncel haberler

        Kızını öldüren, kendisini de yaralayan torunundan şikayetçi olmadı!

        Bursa'da halası Safiye Vardar'ı öldüren, babaannesi Sabriye Balaban'ı da yaralayan Yiğit Balaban hakim karşısına çıktı. Katil zanlısı duruşmada, halasını kazaen öldürdüğünü iddia ederken saldırıda boğazından bıçaklanan babaanne ise torunundan şikayetçi olmadığını söyledi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.05.2024 - 10:36 Güncelleme: 16.05.2024 - 10:36
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        Kızını öldüren torunundan şikayetçi olmadı!
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        Bursa'da, harçlık isteğine olumsuz yanıt veren halası Safiye Vardar'ı (45) öldüren, babaannesi Sabriye Balaban'ı da (72) bıçakla boğazından yaralayan Yiğit Balaban (25), halasının kendisini ağır sözlerle tahrik ettiğini iddia edip, niyetinin onu öldürmek olmadığını söyledi.

        DHA'nın haberine göre 'üst soyu kasten öldürme'den ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle ilk kez hakim karşısına çıkan tutuklu sanığın babaannesi Sabriye Balaban, "Yiğit kimseyi öldürmek istemedi. Bir anda kavga etmeye başladılar. Kızımın nasıl öldüğünü hatırlamıyorum. Torunumdan şikayetçi değilim" dedi.

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        BOĞAZINDAN BIÇAKLANDI

        Olay, 14 Eylül 2023'te saat 16.30 sıralarında Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Yiğit Balaban, halası Safiye Vardar ile babaannesi Sabriye Balaban'dan harçlık istedi. Anne-kız olumsuz yanıt verince tartışma çıktı. Bu sırada Yiğit Balaban, mutfaktan aldığı bıçakla halası ve babaannesine saldırdı. Anne ve kızı yere yığıldı, Yiğit Balaban ise kaçtı. Gürültü ve yardım çığlıkları üzerine binada oturanlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlıkçıların kontrolünde Safiye Vardar'ın öldüğü belirlendi. Boğazı kesilen ve durumu ağır olan Sabriye Balaban, ilk müdahalesinin ardından Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekiplerinin yakalayıp gözaltına aldığı Yiğit Balaban, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

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        "DENGESİNİ KAYBEDİNCE ELİMDEKİ BIÇAK KALBİNE SAPLANDI"

        Bursa 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'Üst soyu kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle ilk kez hakim karşısına çıkan tutuklu sanık, halasının kendisini ağır sözlerle tahrik ettiğini iddia edip, niyetinin onu öldürmek olmadığını söyledi. Balaban, "Mutfakta tartışma yaşadık. Halam bana kızıp banyoya gitti. Epilepsi hastası olduğu için bir anda sinir krizi geçirmeye başladı. Mutfaktan ekmek bıçağı almıştım. Halam banyoda yerlerin ıslak olmasından dolayı bir anda dengesini kaybetti ve elimdeki bıçak kalbine saplandı. Babaannem bizi ayırmak isterken bıçak ona da isabet etti" sözleriyle kendisini savundu.

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        Torununun, kızını isteyerek öldürmediğini öne süren Sabriye Balaban, "Olayın yaşandığı gün Yiğit'in elinde bıçak gördüm. Öldürme anını hatırlamıyorum. Kızım Safiye Vardar bir anda banyodan çıkıp mutfakta yere yığıldı. O an öldüğünü anladım. Yiğit kimseyi öldürmek istemedi. Bir anda kavga etmeye başladılar. Kızımın nasıl öldüğünü hatırlamıyorum. Torunumdan şikayetçi değilim" dedi. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verip, tanıkların dinlenmesi için duruşmayı erteledi.

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        #haberler
        #Safiye Vardar
        #Sabriye Balaban
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        #Son dakika haberler
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