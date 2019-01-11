11 OCAK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Kızım'ın bu akşam da yayınlanması gereken yeni bölümü yayınlanmayacak. Yılbaşı nedeniyle yeni yıl reklam anlaşmalarının yapıldığı dönemde diziler bir süre ekranlarda olmuyor. Kızım'ın yeni bölümü geçen hafta da yayınlanmamıştı. Peki Kızım 16. yeni bölümü ne zaman yayınlanacak? Dizinin fragmanı yayınlandı mı? 11 Ocak TV8 yayın akışı haberimizde.
KIZIM 16. YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN? FRAGMAN ÇIKTI MI?
Kızım 16. yeni bölüm fragmanı, dizinin izleyicileri tarafından merak ediliyor. Ancak dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Kızım yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağına dair bir açıklama da henüz yapılmadı. Dizinin yeni bölümüne dair detaylar geldikçe ayrıntılar haberlerimizde olacak.
KIZIM 15. SON BÖLÜM ÖZETİ
Demir babalık testinin sonucu ile yüz yüze kalmış, içini kemiren kuşkunun nihayet sona ereceğini düşünmektedir. Peki, zarfın içindeki gerçek Demir ve Öykü arasındaki bağı nasıl etkileyecektir?
Cemal'in sabırla yürüttüğü intikam planı, Candan'ın Demir hakkındaki gerçekleri anlatmasını istemesiyle yeni bir boyut kazanır. Cemal'in Candan'a anlatacaklarının ardından, Demir için Candan'la yüzleşmesi kaçınılmaz bir hal alır.
Mahkeme günü gelip çatmıştır. Acaba hâkimin iki dudağı arasındaki karar ne olacaktır?
TV8 YAYIN AKIŞI - 11 OCAK 2019 CUMA
06:15 Oynat Bakalım - Program
07:00 Günaydın Doktor / Yeni Bölüm - Program
08:30 Oynat Bakalım - Program
09:00 Gel Konuşalım / Canlı - Program
12:15 Hasret - Sinema
14:15 Kızım - Dizi
15:15 Yemekteyiz - Yarışma
19:15 Oynat Bakalım - Program
20.00 Osman Pazarlama - Sinema
22:15 CM101MMXI Fundamentals - Program
00:15 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular / Yeni Bölüm - Program
02:15 Gel Konuşalım - Program
04:15 Kızım - Dizi
05:45 Oynat Bakalım - Program
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