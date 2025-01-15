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        Haberler Bilgi Spor Kızılyıldız - Fenerbahçe Beko basketbol maçı ne zaman, saat kaçta? THY EuroLeague Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

        Kızılyıldız - Fenerbahçe Beko maçı saat kaçta? THY EuroLeague Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda?

        Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague 21. hafta maçında Kızılyıldız ile karşı karşıya geliyor. Belgrad Arena'da oynanacak karşılaşma öncesinde, Kızılyıldız - Fenerbahçe Beko mücadelesinin maç saati basketbolseverler tarafından mercek altına alındı. Peki, "Kızılyıldız - Fenerbahçe Beko maçı saat kaçta, hangi kanalda?" İşte THY EuroLeague Kızılyıldız - Fenerbahçe Beko basketbol maçının yayıncı kuruluşu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.01.2025 - 18:36 Güncelleme: 15.01.2025 - 21:16
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        • 1

          Kızılyıldız - Fenerbahçe Beko maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague’de son maçında Alba Berlin’i 90-73 yenerek 19. maçında 12. galibiyetini aldı. Temsilcimiz Fenerbahçe BekoEuroLeague’de 4'üncü sırada yer alırken, rakibi Kızılyıldız ise bir basamak gerisinde 5'inci sırada buluyor. Peki, "Kızılyıldız - Fenerbahçe Beko basketbol maçı ne zaman, saat kaçta? THY EuroLeague Kızılyıldız - Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda?" İşte detaylar...

        • 2

          KIZILYILDIZ - FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

          Kızılyıldız - Fenerbahçe Beko maçı 15 Ocak Çarşamba günü saat 22:00’de oynanacak.

        • 3

          KIZILYILDIZ - FENERBAHÇE BEKO HANGİ KANALDA?

          Belgrad Arena’da oynanacak mücadele S Sport ekranlarından canlı yayınlanacak.

          Mücadeleyi Juan Carlos Garcia (İspanya), Rain Peerandi (Estonya), Thomas Bissuel (Fransa) hakem üçlüsü yönetecek.

        • 4

          FENERBAHÇE BEKO THY AVRUPA LİGİ İSTATİSTİKLERİ

          THY Avrupa Ligi'nde bir maç eksiği bulunan Fenerbahçe Beko, 19 maçta 12 galibiyet ve 7 mağlubiyetle 4. sırada yer alıyor.

          Organizasyonda 12 galibiyet ve 8 mağlubiyet yaşayan Kızılyıldız ise 5. sırada bulunuyor. THY Avrupa Ligi'nde son olarak Anadolu Efes'e mağlup olan Sırbistan temsilcisi, sonrasında Maccabi Playtika, Barcelona, Baskonia ve Paris Basketbol maçlarını kazanarak 4 maçlık galibiyet serisi yakaladı.

          Fenerbahçe Beko, bu sezon THY Avrupa Ligi'nde Kızılyıldız'a ilk karşılaşmada 76-57 mağlup olmuştu.

        • 5

          Geçmiş karşılaşmalar:

          2023-24 - Normal sezon - Fenerbahçe Beko 76-85 Kızılyıldız

          2023-24 - Normal sezon - Kızılyıldız 87-56 Fenerbahçe Beko

          2022-23 - Normal sezon - Kızılyıldız 91-89 Fenerbahçe Beko

          2022-23 - Normal sezon - Fenerbahçe Beko 93-79 Kızılyıldız

          2021-22 - Normal sezon - Kızılyıldız 74-69 Fenerbahçe Beko

          2021-22 - Normal sezon - Fenerbahçe Beko 61-57 Kızılyıldız

          2020-21 - Normal sezon - Kızılyıldız 71-73 Fenerbahçe Beko

          2020-21 - Normal sezon - Fenerbahçe Beko 77-63 Kızılyıldız

          2019-20 - Normal sezon - Fenerbahçe Beko 66 - 63 Kızılyıldız

          2019-20 - Normal sezon - Kızılyıldız 68 - 56 Fenerbahçe Beko

          2017-18 - Normal sezon - Kızılyıldız 63 - 80 Fenerbahçe Doğuş

          2017-18 - Normal sezon - Fenerbahçe Doğuş 82 - 56 Kızılyıldız

          2016-17 - Normal sezon - Kızılyıldız 75 - 73 Fenerbahçe

          2016-17 - Normal sezon – Fenerbahçe 87 - 72 Kızılyıldız

          2015-16 - Top 16 - Fenerbahçe 72 - 65 Kızılyıldız

          2015-16 - Top 16 - Kızılyıldız 65 - 88 Fenerbahçe

          2015-16 - Normal sezon - Fenerbahçe 79 - 61 Kızılyıldız

          2015-16 - Normal sezon - Kızılyıldız 60 - 74 Fenerbahçe

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