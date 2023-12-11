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Abdullah'ın "Boşanmak istiyorum, Alev Hanım’ı seviyorum!" sözlerinin damga vurduğu tanıtımda Pembe büyük bir yıkım yaşarken, Alev de Rüzgar ile yüzleşiyor. Abdullah ve Alev arasında yaşananlar iki aileyi de derinden sarsarken, Ömer’in riskli ameliyatı gerçekleşiyor. Kıvılcım ve Ertuğrul’un yan yana görüldüğü anlar dikkat çekerken, "Ömer Ünal ameliyattan çıkabilecek mi?" sorusunun yanıtı merakla bekleniyor.

KIZILCIK ŞERBETİ’NİN 42. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Ertuğrul’la yeni kurduğu dernek için çalışan Kıvılcım eve gelen posta ile yıkıldı. Ömer’le düğün günü fotoğraflarını çerçevelettirdiğini hatırlayan Kıvılcım gözyaşlarına boğuldu. Hastalığının zorlu dönemlerini yaşayan Ömer ise ikiz kardeşi Bekir ile olan dertleşmelerinin hayal ürünü olduğunu anladı ve doktora gitti. Doktor, tek çarenin ameliyat olduğunu söyleyerek kararı Ömer’e bıraktı. Doğa, Fatih’in ilgisinin taktik mi yoksa gerçek mi olduğunu çözmeye çalışırken Fatih artık pes ettiğini ve her isteğini kabul edeceğini açıkladı. Heyecan dolu bölümde Fatih’in bu itirafı üzerine Doğa yeniden evlenmek istediğini dile getirdi. Abdullah’a olan duygularının önüne geçmek isteyen Alev, Rüzgar’la konuşarak nikah gününü yakın tarihe aldı. Bölümün final sahnesinde ise Abdullah’ın hamlesi izleyenleri şoke etti. Alev’in evine giden Abdullah’ın “Evlenme, ben boşanacağım” sözleri final sahnesine damga vurdu.

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Senaryosunu Melis Civelek’in yazdığı, yönetmenliğini Ketche’nin üstlendiği Kızılcık Şerbeti’nin oyuncu kadrosunda; Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör, Müjde Uzman, Yiğit Kirazcı, Aliye Uzunatağan, Feyza Civelek, Ceren Yalazoğlu Karakoç, Emrah Altıntoprak, Serkan Tınmaz, Kayra Şenocak, Rahimcan Kapkap, Selin Türkmen, Soydan Soydaş, Sevim Erdoğan, Özlem Çakar Yalçınkaya, Bahtiyar Memili, Gizem Yanık, Ebru Destan, Pelin Bölükbaşı, Vurgun Adalayı, Duygu Aslan ve Aysun Demir Kurtuldu gibi birbirinden başarılı oyuncular yer alıyor.

İşte Kızılcık Şerbeti’nin 43. Bölüm 2. Tanıtımı;