Kızılcık Şerbeti son bölüm izle: Show TV ile Kızılcık Şerbeti 76.bölüm tamamı hemen izle

KIZILCIK ŞERBETİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kızılcık Şerbeti 76. Bölüm (Son Bölüm)

Kızılcık Şerbeti 76. Bölümünde; Hiç günahı olmadığı halde Görkem’in kötücül oyunlarına kurban giden Pembe, ailesinden gördüğü olumsuz davranışlar sonucunda kendine yeni bir çıkış yolu arayacaktır. Bu yol onu eski mahallesine ve eski akıl hocasına götürecektir. Evine dönen Nilay, Doğa’nın evinde gördüklerini Fatih’e anlatır. Doğa’nın hırpalanmasını içine sindiremeyen Fatih, soluğu Giray’ın evinde alır. Cemal’in kendisini takip ettiğinden şüphelenen Kıvılcım’ın durumunu fark eden Cemal yeni bir oyunla onun tüm endişelerini yok edecektir. Fatih Doğa ilişkisi gitgide yükselmekte, artık her ikisi de geri dönülemez bir noktaya gelmek üzeredir.