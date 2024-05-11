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        Haberler Televizyon Kızılcık Şerbeti son bölüm izle: Kızılcık Şerbeti 62. bölüm kesintisiz, tek parça, full HD izle

        Kızılcık Şerbeti son bölümde neler oldu? Kızılcık Şerbeti 62. bölüm izle

        SHOW TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti, Cuma günü yeni bölümüyle ekranlara geldi. Diziyi kaçıran seyirciler için son bölümde yaşanan gelişmeleri özetledik ve bölümü izlemeniz için link ekledik. İşte, Kızılcık Şerbeti 62. bölüm kesintisiz, HD ve tek parça seyredebileceğiniz link...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.05.2024 - 11:41 Güncelleme: 11.05.2024 - 11:46
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        • 1

          SHOW TV'nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti, 10 Mayıs Cuma günü yeni bölümüyle seyirci karşısına çıktı. 62. bölümde yine heyecan doruktaydı; yaşanan gelişmeler seyirciyi ekran başına kilitledi. Kızılcık Şerbeti'nin son bölümünü kaçıranlar veya yeniden izlemek isteyenler haberimizdeki linkten ulaşabilir. İşte, Kızılcık Şerbeti 62. bölüm kesintisiz, tek parça seyretmek için link...

        • 2

          KIZILCIK ŞERBETİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

          Kızılcık Şerbeti'nin 62. Bölümünde; Doğa ve Giray’ın öpüşmesini gören Fatih, bir süre içine kapanır.Bu arada Görkem boş durmayacak Pembe ve Nilay’dan çanta konusunun intikamını alacaktır.Kıvılcım’ın programına verilen durdurulma cezası Kıvılcım’ı işsiz bırakırken, her zaman olduğu gibi yardımına Ömer koşacak ve ona kendi şirketinde bir pozisyon önerecektir.

        • 3

          KIZILCIK ŞERBETİ 62. BÖLÜM ÖZETİ

          Sadece erkeklerin çalıştığı bir şirkette Kıvılcım’ın işe başlaması ise devrim niteliğinde olacaktır.Doğa ve Giray ilişkisi yavaş ama sağlam adımlarla ilerlemektedir.Nilay’ın yaptığı pişik kremini piyasaya sürmeye karar veren Giray, Ünal ailesi ile yakınlaşmaya başlar. Bu konuda tek rahatsız olan kişi Fatih ve onun rahatsızlığını kafasına takan Görkem olacaktır.

          Fatih’in duyguları konusunda amcasından akıl alması, Ömer’in yeğenini yönlendirmesi Görkem’i çileden çıkaracak, Ömer’le buluşmak istemesi ise bambaşka sorunların başlamasına neden olacaktır.

        • 4

          KIZILCIK ŞERBETİ 62. BÖLÜM KESİNTİSİZ İZLE

          Kızılcık Şerbeti en son 62. bölümüyle ekranlara geldi. Bölümü kaçıranlar veya yeniden izlemek isteyenler aşağıdaki linkten diziye ulaşabilir.

          KIZILCIK ŞERBETİ 62. BÖLÜM FULL KESİNTİSİZ VE TEK PARÇA İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
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