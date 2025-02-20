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        Haberler Televizyon 'Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı: Gör bak neler yaşatacağım ben sana

        'Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı: Gör bak neler yaşatacağım ben sana

        SHOW TV'nin izlenme rekortmeni dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nin merakla beklenen yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.02.2025 - 21:41 Güncelleme: 20.02.2025 - 21:41
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        SHOW TV’nin; yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği, başrollerini; Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu ile Doğukan Güngör’ün paylaştığı izlenme rekortmeni dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nin merakla beklenen yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı.

        İşte 'Kızılcık Şerbeti' 89. Bölüm 2. Tanıtımı;

        Yayınlanan tanıtımda; Ömer ve Kıvılcım’ın çocuk sevinci ekrana gelirken Sönmez, hastalığı nedeniyle kaygılanıyor ve Kıvılcım ona destek oluyor.

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        Nursema, İlhami’nin evlenmek isteyip istemediğini sorgularken Doğa’nın değişimi Ünal ailesinin dikkatini çekiyor.

        Doğa’nın yeni evinde iki aileyi bir araya getirdiği buluşmaya Işıl ve Firaz’ın da yeni sevgilisiyle katılması yeni bölüme dair merakı artırıyor.

        'KIZILCIK ŞERBETİ'NİN 89. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

        Sönmez hastalığından dolayı farklı davranışlar sergilemeye devam etmektedir. Kıvılcım annesini doktora götürür ancak konacak teşhis hiçbirini mutlu etmeyecektir. Bu kötü dönemde en büyük desteği Ömer’den görür.

        Asude ve Abdullah’ın şirketteki güç savaşı devam eder. Yeni evinden dolayı keyfi çok yerinde olan Doğa, bir davet düzenleyerek tüm tanıdıklarını ve aileleri çağırır. Herkesin güzel evini görmesini istiyordur.

        Sevtap, iyileşerek hastaneden çıkar ve Nilay’ın onun için tuttuğu eve yerleşir. Haluk ile arkadaşlığını sürdürmeye devam eder.

        Abdullah ile Işıl’ın ilişkisi başlamış, günden güne ilerlemektedir. Yaptıkları ufak kaçamakların ise ortaya çıkması çok da uzak değildir.

        Senaryosunu; Melis Civelek ile Zeynep Gür’ün, yönetmenliğini; Ketche’nin üstlendiği 'Kızılcık Şerbeti', her cuma saat 20.00’de SHOW TV’de...

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        #kızılcık şerbeti
        #show tv

        BURÇLAR

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