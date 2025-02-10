'Kızılcık Şerbeti'nin, yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı

SHOW TV’nin, yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği, başrollerini; Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu ile Doğukan Güngör’ün paylaştığı reyting rekortmeni dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nin, merakla beklenen yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı.

Nursema, İlhami ile sadece arkadaş olduğunu söylese de Abdullah, Pembe'nin de doldurmasıyla İlhami ile konuşmaya gitti. İlhami, Firaz'ın eğer sen evlenmezsen Nursema'yı başka biriyle evlendirecekleri sözleri üzerine Abdullah'a Nursema'yı istemeye geleceğini söyledi. Nursema'nın yaşananlar için Firaz’dan özür dilediği bölümde Firaz'ın gözyaşlarına boğulduğu anlar izleyenleri derinden etkiledi. Bölümün final sahnesinde ise İlhami, babası Ulvi ile Ünallar’ın köşküne gitti. İsteme töreni esnasında köşke bir anda gelen Firaz'ın, "Durun" diye bağırması herkesi şoke etti.